Une première saison mitigée pour le Petit train de La Mure, après onze ans d'arrêt

Du 20 juillet au 7 novembre, dernière journée de la saison, le Petit train de La Mure aura accueilli 22.000 voyageurs. 52% d'entre eux sont isérois. Ce retour est prometteur pour le tourisme. L'office de tourisme qui se trouvait dans le centre-ville de la Mure a d'ailleurs déménagé pour se retrouver en gare. Mehdi Kerbati, directeur de l'office de tourisme Matheysine a bien vu la différence : "Clairement nous avons eu une nouvelle clientèle, qui venait pour la première fois, heureuse de découvrir le Petit train et un territoire nouveau." Mehdi Kerbati a doublé le nombre de saisonniers cet été pour conseiller les touristes, 7 jours sur 7.

Pourtant ce n'était pas gagné. A peine de retour sur les rails, un premier incident immobilise le Petit train une journée entière en juillet. Rebelote en septembre avec deux incidents : trois semaines d'exploitation sont perdues. "On a bien cru que ça allait devenir un train fantôme", ironise Jean-Pierre Barbier, le président du département. La remise en marche a été plus compliquée que prévu, il a fallu remettre le train aux normes actuelles de sécurité. Le vice-président de l'opérateur Edeis, Rémi Cunin se veut rassurant : "On a beaucoup appris des incidents, ça a été l'occasion de vraiment remettre les commandes électriques en état de marche, ces pannes là ne devraient plus se reproduire."

à lire aussi Arrêt provisoire du Petit Train de la Mure

D'ici cinq ans, le département et Edeis veulent arriver à 100.000 voyageurs par an. Pour y arriver, Rémi Cunin est prêt à y mettre les moyens : "Aujourd'hui, nous fonctionnons avec un seul train, ce qui permet de faire trois allers-retours par jour. L'année prochaine nous circulerons avec deux trains. Ce qui permettra de faire 7 allers-retours par jour, avec des arrêts plus au moins longs au terminus ou au musée de la Mine image. Pendant 15 jours en août nous avons refusé des clients. En doublant l'offre de train, nous allons forcément accueillir plus de passagers." La voie est d'ailleurs conçue pour accueillir deux trains, ajoute-t-il.