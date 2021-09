12 jeunes adultes âgés de 17 à 26 ans ont intégré mi-août le dispositif Pro'Pulse des Apprentis d'Auteuil au campus de l'espace de Vernon (Eure). Pendant six mois, ils sont accompagnés pour trouver leur voie professionnelle et décrocher un contrat d'apprentissage.

Ils ont quitté le système scolaire ou universitaire ou le monde de l'entreprise et ont rejoint, le 19 août dernier, le dispositif Pro'Pulse des Apprentis d'Auteuil. Pendant six mois, douze jeunes adultes sont accompagnés dans leurs démarches pour trouver un contrat d'apprentissage tout en bénéficiant d'une remise à niveau en français, en mathématiques ou en anglais. Aurélien Perret, Vernonnais de 21 ans, a, sur les conseils d'amis, intégré le dispositif "pour trouver un CFA ou une formation en mécanique".

"On apprend à découvrir nos compétences, nos objectifs" avance Marion Mager-Bauchot, 20 ans, qui envisage une carrière en lien avec les animaux, dresseuse de chiens d'aveugle ou auxiliaire spécialisée vétérinaire. Actuellement la période est à la recherche de stage en entreprise et Pro'Pulse est là pour les aider, "il faut un CV, une lettre de motivation et la motivation" détaille Amadou Dieya, 17 ans, le plus jeune bénéficiaire qui se verrait bien plombier chauffagiste. Et la motivation, ça s'apprend : "On les aide à faire sortir cette motivation pour qu'en entretien, ils puissent faire la différence" explique leur formatrice, Julie Franco-Lenne.

REPORTAGE - Pro'Pulse, la prépa apprentissage des Apprentis d'Auteuil à Vernon Copier

Gracia Zola, 18 ans, a préparé un CAP Petite enfance à Louviers mais n'a pas obtenu son diplôme. Elle a déjà envoyé plusieurs curriculum vitae à des Ehpad car elle veut devenir aide-soignante. Son bac en poche, Habi Niakate, 20 ans, s'est retrouvée un peu malgré elle affectée en fac de droit par Parcours Sup : "J'y ai appris des choses mais ce n'est pas ce à quoi je m'attendais" explique la jeune femme qui aimerait se diriger vers un BTS Négociation et digitalisation de la relation client mais il faut d'abord trouver l'entreprise pour accueillir : "Le contrat d’apprentissage, c'est le plus dur à trouver. Il faut se préparer pour l'entretien d'embauche. Il ne faut pas se dire qu'on est tout seul, les entreprises ont beaucoup de candidatures, il faut se démarquer et tirer son épingle du jeu".

Donner les codes du monde du travail

Outre la remise à niveau et la découverte du monde de l'entreprise via des ateliers, des visites d'entreprises partenaires ou d'éventuelles structures d’accueil ou des stages, les bénéficiaires font un bilan de leurs acquis scolaires. "Les jeunes sont accompagnés au quotidien pendant six mois et ensuite individuellement pendant six à douze mois, on travaille aussi bien sur l'insertion sociale et professionnelle que sur des problématiques liées à la mobilité, au logement ou à la santé" explique Julie Franco-Lenne, formatrice en insertion et référente Pro'Pulse à Vernon.

L'accompagnement, une clé essentielle pour Julie Franco-Lenne, référente Pro'Pulse à Vernon Copier

Le dispositif Pro'Pulse est réservé aux 16-29 ans qui ne sont ni en emploi, ni en stage ni en formation. Parmi les bénéficiaires du dispositif précédent, certains sont insérés en contrat d'apprentissage, d'autres ont repris des formations en lycée ou à l’université tandis que d'autres sont en phase de recherche d'emploi.