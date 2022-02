La maire de Saint-Loubès lance une prime d’assiduité pour lutter contre l'absentéisme

Une prime d'assiduité pour éviter les absences à répétition des salariés. C’est l’option choisie par la maire de Saint-Loubès. Dans cette commune girondine de 10 000 habitants, les employés municipaux qui ont moins de cinq jours d'absence par an recevront un chèque de 800 euros. La ville s’appuie sur un rapport d’expertise qui pointe un taux d’absentéisme à Saint-Loubès deux fois supérieur au reste de la fonction publique. En 2021, il était de 19,6% pour l’ensemble des 150 employés municipaux. C’est cinq fois plus que dans le secteur privé. Deux fois plus que dans la fonction publique

Emmanuelle Favre, maire de Saint-Loubès, propre une prime d’assiduité © Radio France - Julien Morceli

Une problématique spécifique à la commune de Saint-Loubès

"On est vraiment sur quelque chose de particulier à Saint-Loubès", explique Emmanuelle Favre, la maire de la commune. “Je ne suis arrivée qu'il y a un an et demi, mais c'est finalement la tendance qui était déjà là avant”. Il s’agit selon elle d’un “problème structurel”, mais aussi d’un souci de “management”.

L’édile fait le pari que cette mesure fera réfléchir les travailleurs absentéistes. "Ils se diront plutôt que de me mettre en arrêt, je peux aller discuter avec ma hiérarchie, et faire en sorte que les choses s'améliorent plutôt que de rester dans une situation où mon mal-être grandit", poursuit l’élue.

Les arrêts qui concernent le décès d'un proche, la garde d’un enfant malade, un congé parental ou encore une absence pour cause de Covid ou suite à un accident du travail avéré, ne seront pas concernés par le calcul de la prime. En revanche, toutes les autres absences pour maladie “ordinaires” seront prises en compte.

François [il s’agit d’un prénom d’emprunt], en tenue de travail jaune fluo, ramasse tout les détritus sur son passage. Il est agent de propreté pour la ville de Saint-Loubès et prend régulièrement des arrêts maladie à cause de sa santé. “J'ai été opéré pour une hernie discale, une hernie inguinale et hernie ombilicale”, indique-t-il. Francois explique s’être abîmé le dos au cours de son travail. Il ne sait pas encore s’il aura le droit à la prime ou non. Lui attend surtout plus de reconnaissance de la part de la municipalité. “Ils [ les élus municipaux] avaient promis qu’ils viendraient nous voir, mais on les attend toujours”.

Une prime illégale ?

Selon Maître Florian Bécam, avocat spécialiste en droit du travail au barreau de Libourne, cette décision peut poser des problèmes de légalité. D’après lui, les critères d'attribution de la prime doivent être les mêmes pour l’ensemble des employés de la fonction publique. Autrement dit, si les agents municipaux sont soumis à ce critère d'assiduité pour recevoir une prime, ce doit être le cas pour l’ensemble des fonctionnaires (enseignants, infirmiers dans le public, policiers, surveillants de l'administration pénitentiaire, etc.)

Le statut de la fonction publique dit clairement qu'on ne peut pas mettre un système d'attribution de primes qui soit plus favorable pour les agents des collectivités territoriales, qu'il ne l'est pour les agents de la fonction publique d'Etat. Et donc, là, c'est clairement un système qui implique en soi une rupture d'égalité entre les agents. - Florian Bécam, avocat spécialiste en droit du travail.

C’est sur ce même critère que le Conseil d'État avait retoqué une prime d'assiduité de 500 euros lancée en 2017 par la mairie d’Argenteuil, dans le Val-d'Oise