Une proposition de loi pour éviter les arnaques quand on achète une voiture d'occasion

Une proposition de loi a été déposée ce mercredi au Sénat par le sénateur Alain Fouché (Vienne) pour lutter contre les arnaques lors de la vente d'une voiture d'occasion. Selon la direction de la consommation et de la répression des fraudes, il y a des fraudes, mineures ou graves, dans une vente sur deux.

On estime que 10 % des compteurs des voitures vendues d'occasion sont trafiqués pour réduire le kilométrage et augmenter la valeur du véhicule.

Or, depuis l'an 2000, il se vend plus de cinq millions de véhicules d'occasion par an. L'an dernier ces transactions ont battu un nouveau record avec 5.770.000 ventes enregistrées.

Contrat écrit obligatoire

L'idée de la proposition de loi, c'est d'obliger les vendeurs à fournir un contrat écrit lors de la vente, contrat qui contiendrait toutes les informations concernant la voiture, avec son historique et ses caractéristiques. Ce contrat standard devrait être défini par les pouvoirs publics.

Il existe déjà une plateforme officielle avec un modèle de contrat qui s'appelle Histovec sur laquelle on peut retrouver les données liées à une voiture, comme par exemple le nombre de propriétaires. Mais pas le kilométrage... Et l'utilisation de cette plateforme est aujourd'hui facultative.

Obliger les garagistes à enregistrer le kilométrage au fur et à mesure

Les sénateurs proposent donc la création d'un registre national, obligatoire, dans lequel seraient inscrits tous les véhicules, leurs caractéristiques, et leur historique. Y compris le kilométrage qui serait inscrit à chaque passage au garage ou au contrôle technique. La proposition de loi voudrait que ces informations puissent être transmises à l'étranger.