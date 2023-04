Une proposition de loi seinomarine pour revaloriser le métier de secrétaire de mairie

Une certitude : le métier de secrétaire de mairie n'attire pas : en Seine-Maritime, une centaine de postes sont vacants. On atteindrait les deux mille à l'échelle de la France.

Polyvalence et expertise

Pas étonnant selon Sabrina Colé, maire de Greuville, mais aussi secrétaire de mairie pendant près de dix ans à Saint-Aubin-sur-mer, près de Dieppe.

"L'évolution du métier a fait qu'on est plus dans la dématérialisation, comme dans tout métier... On nous demande d'être de plus en plus experts dans notre matière, alors qu'on nous demande aussi d'être polyvalent. C'est-à-dire qu'on va faire de la comptabilité, de la paye, on va s'occuper du chien qui aboie, du coq, du cimetière...", détaille-t-elle.

Pour autant, la paye ne suit pas : les secrétaires de mairie sont considérés comme des catégories C de la fonction publique, au même titre qu'un chargé d'accueil. Ils seront donc rémunérés au SMIC. "C'est quand même lourd comme responsabilité de faire le budget, d'être conseiller financier et juridique pour le maire... C'est un métier qui mériterait une revalorisation", poursuit Sabrina Colé.

Proposition de loi

Une revendication qui n'est visiblement pas tombée dans l'oreille d'une sourde : Céline Brulin, sénatrice de Seine-Maritime s'est emparée de la question avec une proposition de loi. Proposition qui est d'abord passée en commission des Lois, où elle a subit quelques modifications.

Les mesures finales retenues pour cette proposition de loi qui sera examinée au Sénat le jeudi 6 avril : un droit de formation pour les secrétaires de mairie, une possibilité de recruter des contractuels pour les mairies de 1000 à 2000 habitants et enfin la possibilité de promotions internes, qui devraient également apporter une revalorisation salariale.

Un texte pas assez ambitieux ?

"On ne parle plus du statut de secrétaire de mairie, de l'aide de l'Etat pour que les secrétaires de mairies puissent aller en formation... Tout cela a été occulté", constate amèrement Sabrina Colé, qui a aussi travaillé sur le texte au sein d'un groupe national de secrétaires de mairie.

Pour autant, la sénatrice Céline Brulin se veut rassurante et optimiste : "C'est une première pierre de ce qu'il faudrait faire pour revaloriser le métier de secrétaires de mairie. Il y a beaucoup d'autres chantiers à ouvrir, en particulier celui de la revalorisation salariale. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui peut se gagner par la loi. Ce sont des mesures d'ordre règlementaires."

Sauf grande surprise, la proposition de loi devrait être adoptée, puisqu'elle a déjà été votée à l'unanimité lors de la commission des Lois. En cas de vote positif, le texte ira ensuite à l'Assemblée Nationale.