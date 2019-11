Des manipulateurs en radiologie manifestent à Dijon pour demander une revalorisation des salaires

Dijon, France

Une quarantaine de manipulateurs en radiologie ont manifesté ce jeudi devant l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté, à Dijon. Ils viennent du Centre hospitalier de Dijon, de Beaune ou encore de Châlon-sur-Saône.

Ils répondent à un appel à la grève national, et demandent entre autres une revalorisation salariale de 300 euros, et le droit à des primes spécifiques, comme la prime urgence.

Philippe Vante est manipulateur en radiologie et secrétaire adjoint de la CGT en Bourgogne : "C'est un métier oublié. Pourtant chaque personne qui rentre à l'hôpital passe forcément par un service d'imagerie, pris en charge par un manipulateur. Qu'on passe par les urgences, qu'on soit hospitalisé, ou qu'on vienne en extérieur ou en consultation.", assure-t-il.

Selon lui le personnel doit exécuter des tâches de plus en plus importantes. "Pour faire ce métier on a dû obtenir un bac +3. Sauf qu'on n'est pas du tout reconnu au niveau des salaires, alors qu'on fait des nuits et des weekends."