Une quarantaine de motards en colère dénoncent des zones dangereuses dans les Pyrénées-Orientales

Nouvelle action des motards ce samedi dans les Pyrénées-Orientales. Une quarantaine d'entre eux ont dénoncé l'état très dégradé de certaines routes départementales et la présence d'infrastructures non adaptées.

Les motards se sont de nouveau fait entendre ce samedi dans le département. Une quarantaine d'entre eux ont mené une action pour signaler des "points noirs" sur les routes des Pyrénées-Orientales, des zones dangereuses pour les deux roues.

L'état de certaines routes pointé du doigt

Principales causes de dangers, l'état de la route, dégradé, ou les infrastructures toutes neuves mais qui ne sont pas adaptées aux deux roues selon les motards, comme des dos d'âne trop hauts ou en sortie de virage. Les motards ont identifié des points noirs avenue Victor Hugo à Pia, avenue François Cassagnes à Bompas, avenue Alsace-Lorraine à Saint-Laurent-de-la-Salanque, et avenue Louis Blanc à Rivesaltes.

"Faut être concentré à 100% sur la moto" (Alain).

"Les trous, les nids de poules, les saignées dans le sol, c'est beaucoup plus dangereux pour les motos que pour les voitures, parce qu'on n'a que deux roues, et qu'on est tout de suite déséquilibrés, on peut chuter facilement", explique Alain, un motard d'Elne, qui s'est déjà fait de belles frayeurs à moto. "Faut être concentré à 100% sur la moto, on ne peut pas divaguer, avoir l'esprit qui traîne ailleurs. Il faut regarder les compteurs, la route, les autres usagers, faut être tout le temps à 100%", poursuit Alain.

"C'est de pire en pire" (Pascal Legrand)

"C'est de pire en pire, les routes se dégradent à une vitesse phénoménale, d'autant plus que l'hiver vient de passer, et que l'hiver fragilise les chaussées, et avec le passage des poids lourds, des ornières s’agrandissent et deviennent très dangereuses", ajoute Pascal Legrand, coordinateur adjoint des motards en colère dans le département. Les motards en colère demandent donc des travaux d'urgence sur certaines routes secondaires des Pyrénées-Orientales.