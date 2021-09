Une quarantaine de personnes devant la préfecture de Dordogne pour un meilleur accueil des Afghans

Les manifestants se sont donnés rendez-vous devant la préfecture à 10 heures avec plusieurs pancartes : "fières et courageuses Afghanes" ou encore "je n'ai pas émigré pour me retrouver dans la merde". La quarantaine de manifestants de l'association Femmes Solidaires et L’Association de solidarité avec tous les immigrés de Périgueux (Astip) participaient à cette manifestation à la fois pour attirer l'attention sur l'accueil des Afghans qui ont quitté leur pays depuis la prise de pouvoir par les Talibans, mais aussi pour évoquer la situation dans laquelle se trouve les étrangers déjà accueillis en France et en Dordogne. "Plusieurs dizaines d'Afghans" se trouvent déjà dans le département selon l'association, des réfugiés échappés de l'Afghanistan avant l’arrivée des Talibans au pouvoir.