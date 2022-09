Une quarantaine de salariés rassemblés devant le Carrefour de Sarlat pour de meilleures conditions de travail

Les salariés ont manifesté devant leur magasin, avec de grands drapeaux Force Ouvrière. Une quarantaine d'employés du magasin Carrefour Market de Sarlat se sont rassemblés ce samedi, en réponse à un appel national du syndicat Force Ouvrière. Partout en France, des caissières ou des agents dans les entrepôts étaient en grève. D'après Nathalie Jarnolle, déléguée syndicale nationale et salariée au Carrefour de Sarlat, 80% des équipes de son magasin étaient en grève. Ils réclament une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail.

Les salariés sont à bout

" On nous demande toujours plus avec moins de bras. Les salariés doivent prendre en charge le travail de plusieurs personnes, physiquement ça ne tient plus, dénonce la déléguée syndicale. Les salariés sont à bout, on a une population qui s'accroit énormément l'été à Sarlat mais en gardant le même nombre de bras."

Les salariés grévistes demandent une hausse des salaires et des embauches. - Nathalie Jarnolle

Les salariés en grève ont obtenu ce samedi une réponse de leur direction. Carrefour accepte d'augmenter les salaires de 2.5% et d'accorder une prime défiscalisée de 100 euros. Une hausse des salaires jugée encore insuffisante par les grévistes. Mais des négociations sur les conditions de travail et notamment l'embauche de personnel vont commencer ce lundi. "Même si les salaires ne sont pas au rendez-vous, aujourd'hui on a gagné une négociation sur les conditions de travail, notre direction s'engage à avoir des embauches réelles, conclut Nathalie Jarnolle. J'espère que notre direction tiendra ses engagements."