Vers une quatrième tribune et un réaménagement du Stadium de Brive

Le projet, dans les cartons depuis de longs mois, vient de connaître un sérieux coup d'accélérateur. Cette quatrième triubne sera construite côté Nord du Stadium, à la place des terrains de tennis qui vont déménager. Un réaménagement de la tribune Pebeyre est aussi envisagée.

Le projet n’est pas nouveau mais il se précise sérieusement. Le maire de Brive, Frédéric Soulier, a levé un coin du voile, ce samedi, alors qu’il remettait la médaille de la ville à Jean-Jacques Bertrand, ex-président et désormais vice-président du CA Brive. Toutes les conditions sont désormais réunies pour la future construction d’une quatrième tribune, côté Nord, au Stadium de Brive.

Les terrains de tennis vont déménager

Les terrains de tennis, qui se trouvent actuellement à cet endroit, vont être déménagés sur un autre site : tout près de la passerelle des Bordes, dans le périmètre du Stadium, sur un terrain qui appartient actuellement à EDF. "Nous sommes en passe de trouver un accord avec le président du CAB tennis, que je reçois le 19 avril, pour faire le closing de l'opération" explique Frédéric Soulier, "et nous allons donc discuter avec EDF assez rapidement." Ce qui ouvre la voie à la construction de cette quatrième tribune au Stadium qui a nécessité aussi pas mal de boulot. "On a travaillé l'aspect lié aux contraintes du PPRI" puisque cette partie du Stadium se trouve en zone rouge sur le plan du risque inondation, "on a travaillé le contexte du montage juridique avec le bail emphytéotique" car cette tribune ne sera pas financée par la ville mais par le CAB qui devrait confier la maîtrise d'ouvrage à Pitch.

"Être digne d'un club du Top 14"

"Tout cela est encore à définir bien comme il faut" avance le président du CA Brive, Simon Gillham, "il y a l'aspect budgétaire et des tas de choses", qui refuse de trop en dire. Il reste discret sur le montant de l'investissement, discret aussi sur la capacité de la tribune qui pourrait être de plus ou moins 3.000 places, discret enfin sur le calendrier des travaux qui reste incertain avec un objectif début 2018. Par ailleurs, cette construction s’accompagnerait d’un réaménagement plus global du Stadium et notamment concernant la tribune Elie Pebeyre. Elle serait largement revisitée pour accueillir l’effectif professionnel du CAB qui quitterait, hors matchs, ses installations de la tribune de l'Europe. Sont notamment un projet sous la tribune Elie Pebeyre : une salle de vie pour les joueurs, une salle vidéo et informatique, des nouveaux vestiaires et des nouveaux bureaux pour le staff. Ce qui impliquerait une libération de certains locaux par les services techniques de la ville de Brive, même si tout n'est pas encore arrêté.

Pourquoi cette quatrième tribune et ce réaménagement

Le club et la ville donnent plusieurs arguments pour justifier ce vaste projet. "C'est une tribune qui permettra de fermer le stade, même si les angles restent ouverts, et qui sera un lieu de vie. Ce stade doit devenir un lieu de vie" commente Frédéric Soulier. "Il y a des marges de recettes et de progrès à obtenir. On a besoin de ça maintenant. Si on ne le fait pas, on prendre encore davantage de retard par rapport à certains clubs. On sent bien que Brive est en train de rentrer dans une nouvelle phase et on a besoin de la préparer pour être compétitif et compétiteur avec les autres" poursuit l'édile. "Ce n'est pas que la tribune qui est important. C'est d'aménager le stade pour qu'on ait vraiment un centre de vie pour les joueurs toute la semaine, un endroit où on peut vraiment s'entraîner. Pour que ce soit digne d'un club du Top 14" dit pour sa part Simon Gillham. "C'est un outil de recrutement, un outil pour développer l'attractivité pour les joueurs, le public, les sponsors et les partenaires" conclut le président du CAB.