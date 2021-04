Une quinzaine de chauffeurs de taxi jettent l'éponge à Strasbourg à cause du coronavirus

A Strasbourg, les taxis souffrent d'un manque de clients depuis maintenant plus d'un an. Les touristes sont peu nombreux, les députés européens absents, les restaurants sont fermés. " Nous avons 70% de courses perdues au niveau des appels", note Hakim Kerkoub, le président de Taxi 13, la principale centrale de réservation à Strasbourg. " Et c'est sans compter ce qui ne se passe plus au niveau des stations. Il n'y a presque plus de courses."

Ceux qui s'en sortent mieux sont ceux qui transportent des malades."

La situation a des conséquences sur la profession. "Une quinzaine de chauffeurs sont partis, ils n'arrivaient plus à payer leurs charges", regrette Hakim Kerkoub. "Ceux qui s'en sortent mieux sont ceux qui transportent des malades."

Pour autant, le président de Taxi 13 ne veut pas tout voir en noir. "J'ai de l'espoir, j'essaie de le diffuser autour de moi, ça devrait repartir un peu à la mi mai."

