Une ressourcerie ouvre à Chagny

Une ressourcerie ouvre ses portes à Chagny, en Saône-et-Loire, après celle de Branges en 2014, c'est la deuxième de l'association de lutte contre le gaspillage (ALCG) qui est née dans le Juras. Dès ce mercredi, vous pourrez vous y rendre pour acheter toutes sortes d'objets de récupération. Cela faisait plusieurs années que les collectivités étaient demandeuses d'un tel projet. C'est chose faite ! Une dizaine d'employés travailleront sur place dans un premier temps, dont plusieurs en réinsertion.

La réinsertion est la mission principale de l'association selon son président, Christian Seigle-Ferrand : "Nous sommes là pour accompagner des personnes qui sont plus ou moins éloignées de l'emploi ou qui ont connu des accidents de vie qui ne leur permettent pas de retrouver un travail tout de suite". L'objectif est de les suivre et de les accompagner grâce aux trois salariés de l'association. Ils ont des contrats de 24h par semaine.

Tous les objets qui sont disponibles au sein de la ressourcerie sont issus de collectes menées lors de porte à porte, ou bien lorsque des maisons sont vidées, certains sont même triés à la déchetterie avant d'être jetés. Vous pourrez y trouver des livres, du mobilier de maison, des vêtements, des bibelots ou encore des jouets.

Infos pratiques

Pour déposer vos dons c'est le mardi et le jeudi, le matin de 9h à 12h et l'après-midi de 13h30 à 17h, par la rue des Binelles à Chagny. Pour vous rendre au magasin, rendez-vous les mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h30 ainsi que le samedi de 9h à 12h30 au 7 rue de l'Artichaut à Chagny.