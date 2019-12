"Une réforme des retraites est nécessaire" affirme la CFDT en Auvergne-Alpes

Le premier syndicat de France n'appelle pas à manifester demain et considère comme inéluctable une réforme du système afin d'obtenir de nouveaux droits

Saint-Étienne, France

C'est une semaine décisive en matière de retraites avec de nombreux rendez-vous. Notamment demain, mardi, une manifestation interprofessionnelle et intersyndicale. Sans la CFDT. Pierrick Aillard, son secrétaire général dans notre région était l'invité de France Bleu avant 8h. Le syndicat restera à la maison et au travail demain car selon le 1er syndicat de France, la réforme est nécessaire.

Pierrick Aillard : "Une réforme est nécessaire, le système actuel est injuste. Il pénalise les femmes, les poly-pensionnés, les bas salaires parce que ses mécaniques accentuent les inégalités. Il est illisible du point de vue des citoyens. Chacun est libre de descendre dans la rue mais il faut savoir pourquoi il le fait. Aujourd'hui le mot d'ordre c'est de refuser toute réforme, donc de maintenir le système actuel. Nous pensons qu'il faut que le régime évolue et qu'il devienne universel avec un minimum de pensions plus élevés et aussi un maximum. Une réforme est l'occasion de conquérir de nouveaux droits, par exemple sur la pénibilité".