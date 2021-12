Une rémoise se lance dans la production d'un collant très résistant

Cygnes, c'est le nom de cette nouvelle marque de collants. Pas facile de trouver un nom et finalement Inès Saadallah et Axel Delannoy ont choisi de rendre hommage à l'oiseau (de la famille des Anatidae), réputé comme étant d'une grande fidélité. Cygnes, la marque des collants qui résistent au temps, c'est la promesse qui est faite. Pendant plus d'un an, la jeune rémoise et son associé ont cherché, testé et travaillé avec un fil très résistant mis au point dans une usine du nord de la France. "Toutes nos économies ont été mises dans ce projet, explique Inès Saadallah, 20 000 euros pour se lancer dans cette nouvelle entreprise.

Un collant durable

En quelques chiffres, elle explique le point de départ de son projet. 130 millions de collants sont vendus chaque année en France, 104 millions sont jetés sans être recyclés et la fabrication de chaque collant nécessiterait 750 litres d'eau. D'où cette envie de produire un collant qui dure, qui peut être porté longtemps. Des collants testés par un groupe de proches "et certaines l'ont mis plus de trente fois "assure Inès.

Le collant Cygnes - @Cygnes

Un lancement a été effectué sur la plateforme Ulule courant novembre et, en l'espace de quelques jours, plus de 700 précommandes ont été prises. Cygnes aura bientôt son propre site en ligne. Des collants vendus 39euros à l'unité ( des tarifs dégressifs sont proposés). La marque est aussi à suivre sur Facebook et sur Instagram .

Des collants durables - @Cygnes

