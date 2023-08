Une rentrée avec un ordinateur reconditionné : l'enseigne Easycash voit ses ventes et ses rachats grimper

En août, cette année, ces magasins vendent 12% de plus, et Easycash rachète 17% de matériel supplémentaire aux particuliers

Pour la rentrée, il faut cette année faire avec un budget plus serré : l'inflation a miné le pouvoir d'achat . Alors pour trouver un ordinateur pour les études, une tablette pour le travail, ou une télé pour le salon, beaucoup optent pour le matériel d'occasion. Les ventes d'Easycash par exemple, l'enseigne nationale basée à Bordeaux, augmentent toujours avant début septembre : "En 2022, on avait fait +20%, et là, on augmente encore de 12% sur les ventes" constate Anne-Catherine Péchinot. Le prix moyen d'un ordinateur portable d'occasion est de 200 euros.

"C'est beaucoup moins cher"

Dans le magasin de Mérignac, Nathaniel le gérant décrit une clientèle de beaucoup d'étudiants qui cherchent leur ordinateur portable, comme Camille, accompagnée de sa maman Sylvie. La jeune fille fait sa rentrée dans un BTS à distance, l'ordinateur est donc crucial et le choix d'acheter du reconditionné, c'est autant pour l'économie que pour l'aspect écologie : "Je ne vois pas l'intérêt d'acheter du neuf quand on peut avoir de l'occasion de bonne qualité ici, avec des gens qui nous conseillent, une garantie, abonde Sylvie. Et puis c'est beaucoup moins cher, clairement." Le Macbook qu'a choisi Camille est un ancien modèle, il vaut environ 800 euros neuf et à la caisse, elle paye le sien 159 euros. Même chose pour Mayleen venue avec son père, elle va troquer les cahiers pour un PC portable et acheter moins cher en reconditionné lui permet de pouvoir choisir des modèles plus qualitatifs. C'est une habituée de la seconde main "mon téléphone est reconditionné, celui d'avant, c'était de l'occasion aussi...".

Mayleen et son père cherchent l'ordinateur qu'elle pourra utiliser pour ses études et partager avec son père à la maison. © Radio France - Ségo Raffaitin

De nouveaux clients du reconditionné

Pour certains, c'est la première fois, comme Danny, qui compare les prix des tablettes exposées à ceux du neuf, sur internet. "J'en ai besoin pour ma société. En neuf, on est à 1400 euros, et là, c'est environ 600 euros... Rien à voir. D'habitude, j'achète toujours en neuf, mais bon crise oblige..." Les nouveaux adeptes du reconditionné sont de plus en plus nombreux, selon le gérant du magasin, "sur 150 tickets de caisse, il y en a peut-être 30 qui sont des nouveaux clients".

Les reventes des particuliers augmentent elles aussi

Ce que remarque aussi Anne-Catherine Péchinot c'est que les ventes ont augmenté, mais cet été, il y a aussi un bond des rachats, lorsque les clients viennent vendre leurs propres objets au magasin. "On est à +17% pour ces rachats, c'est particulièrement haut cet été. C'est beaucoup de matériel de gaming, des jeux vidéos, des consoles, que les gens ont utilisé cet été et décident de vendre à la rentrée pour pouvoir récupérer un peu de pouvoir d'achat, se faire d'autres achats plaisir, en cette période toujours un peu tendue pour le porte-monnaie". Sur les deux premières semaines du mois d'août, dans les magasins de l'agglomération bordelaise, Easycash a vendu 500 ordinateurs portables, et s'attend à encore plus d'ici la rentrée.