D'après la Fédération des étudiants d'Auvergne, la rentrée va coûter en moyenne 4% de plus cette année, avec notamment une forte hausse du prix des fournitures essentielles pour démarrer l'année.

Une rentrée toujours plus chère pour les étudiants auvergnats

Une rentrée toujours plus chère pour les étudiants, d'après les syndicats, la flambée des prix liés aux études supérieures dépassent même l'inflation. Selon les calculs de l'Unef et la Fage, le coût de la rentrée cette année a grimpé de près de 7%.

L'Auvergne s'en sort un peu mieux avec une hausse de 4,01% selon les données de la Fédération des étudiants d'Auvergne.

Une facture estimée à 2212 euros pour un étudiant auvergnat : soit 85 euros de plus que la dernière rentrée et c'est notamment le prix du matériel pédagogique qui plombe la note avec une hausse de près de 16% pour tout ce qui est papeterie et équipement nécessaire aux études.

Pour compenser, cette année, les boursiers et ceux qui touchent les APL auront droit à une aide exceptionnelle de 100 euros mais la Fédération des étudiants d'Auvergne, elle, voudrait une vraie allocation de rentrée étudiante, tous les ans et pour tous.

Toujours selon l'indicateur du syndicat, si les loyers auvergnats augmentent assez peu (+2,7%), en revanche l'assurance logement grimpe de plus de 9%, sans oublier les courses du quotidien, l'alimentation, les produits d'hygiènes qui suivent l'inflation à plus de 6%.

Le budget transport augmente aussi avec le prix des carburants (+2,61%). A ce sujet la Fédération des étudiants d'Auvergne se réjouit de la gratuité des bus et tram clermontois le week-end mais réclame surtout un tarif solidaire étudiant à 4,30 euros par mois.