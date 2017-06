Une possible reprise de l'emploi dans la Vienne et dans les Deux-Sèvres

Comme dans le reste de la France, l'emploi intérimaire progresse dans la Vienne et les Deux-Sèvres, Christophe Ducreau, vice-président de Prism'emploi y voit le signe annonciateur d'une possible reprise de l'emploi.

L'organisme Prism'emploi compte aujourd'hui plus de 8000 équivalents temps plein (ETP) sur les deux départements de la Vienne et des Deux-Sèvres. Un niveau qui n'avait plus été atteint depuis la crise de 2008. Pour Chrisophe Ducreau, vice-président de l'organisme, ces chiffres sont annonciateurs de reprise de l'emploi sur le territoire : "c'est très bon signe car il y a des conversions d'emplois temporaires vers de l'emploi plus pérenne type CDD ou CDI".

Dans le détail, c'est dans la Vienne que l'emploi intérimaire progresse de manière plus significative. +12,8% d'emploi dans le travail temporaire entre avril 2016 et avril 2017 contre +6% dans les Deux-Sèvres selon Prism'emploi. A titre indicatif, l'augmentation au niveau national dans ce secteur est de 8%. "Globalement la Vienne va mieux et les Deux-Sèvres vont se résorber", commente Christophe Ducreau.

Il y a toutefois des disparités géographiques : "le Nord des Deux-Sèvres est proche du plein-emploi, il y a énormément d'activité notamment dans le secteur industriel, par contre sur le secteur niortais, c'est plus tertiaire et il y a moins de postes à pourvoir".

Pour conclure, Christophe Ducreau l'affirme : "il y a des projets d'embauche, il y a des projets d'investissement donc cela signifie qu'il va falloir des hommes et des femmes derrière les machines et derrière les ordinateurs donc le soleil brille un peu plus sur nos têtes".

Sur la Vienne c'est surtout l'aéronautique qui embauche en travail temporaire et dans les Deux-Sèvres ce serait surtout l'agroalimentaire, selon Prism'emploi.