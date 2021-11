Une reprise du télétravail à deux vitesses pour ces salariés rennais

Certains le redoutent, d'autres l'attendent avec impatience. Le télétravail devrait soit faire son grand retour, soit être accentué dans les entreprises avec l'arrivée du variant Omicron. À Rennes, chaque entreprise adopte un rythme différent. Dans le quartier d'affaires la Courrouze, une majorité des salariés sont déjà prêts à faire face à une flambée de l'épidémie. "Pour le moment, le télétravail est conseillé deux jours par semaine. On peut monter facilement à quatre voire cinq jour si c'est nécessaire", explique un employé d'une entreprise d'ingénierie.

De moins en moins de salariés à l'heure du déjeuner

Mais beaucoup d'entreprises restent réfractaires au télétravail : "J'ai une hiérarchie qui préfère qu'on soit en présentiel", regrette un autre employé, cette fois dans le secteur bancaire. Entre deux immeubles de bureaux, le gérant du restaurant Nutri-food, constate une reprise du télétravail ces derniers jours : "C'est reparti. On voit que les restaurants sont de moins en moins remplis. Le télétravail est plus présent le jeudi et le vendredi et le lundi, c'est retour dans les bureaux", analyse Thomas Saltel. Il observe également un changement d'attitude dans son restaurant : "On sent que, de nouveau, quand les gens toussent, les autres se retournent. Il y a une appréhension."

La flambée de l'épidémie est synonyme de télétravail forcé pour certains collaborateurs de l'entreprise Ariadnext. Dans cette PME spécialisée dans l'identification informatique, le nombre d'employés bloqués à la maison pour garder leurs enfants, positifs au Covid, a été multiplié par quatre ces dernières semaines, passant de un à quatre cas toutes les deux semaines.

Un mail pour prévenir et c'est bon, tout est opérationnel.

"Est-ce que ça va aller pour gérer tes enfants en parallèle ? La question ne se pose plus", indique Chloé Tarrieu, la responsable des ressources humaines. Le télétravail est devenu une habitude dans cette entreprise. "Le matériel est à disposition, ça se met en place très facilement, un mail pour prévenir et c'est bon, tout est opérationnel. On est plus sereins. On était face à de l'inédit avant, face à chaque cas qui se présentait. On a connu du télétravail pour tout le monde et ça n'a pas empêché l'entreprise de fonctionner. Ce sont même les périodes où l'on a connu le plus de croissance, donc on est prêts !"