Une reprise en demie teinte pour les guides-conférenciers professionnels

La saison touristique a enfin repris pour les professionnels du secteur avec ces dernières semaines la fin des limites de déplacement et deux week-end prolongés. Les Français étaient au rendez-vous des réservations côté hôtellerie-restauration mais qu'en est-il des activités culturelles, comme les visites guidées ? Les guides conférenciers étaient jusqu'en fin d'année dernière en situation de "précarité accrue" d'après leur fédération nationale, qu'ils soient salarié ou indépendant.

Une bonne reprise pour la clientèle Française...

Je suis pleinement satisfaite, mon téléphone n'arrête pas de sonner."

Anaïs Dumortier est guide conférencière basée au Havre. Elle propose des visites guidées et ludiques au Havre, à Etretat, à Honfleur via son site Les Itinéraires Bis d'Anaïs. Elle avait même changé de métier depuis un an, elle était devenue enseignante remplaçante en Histoire-Géographie dans l'enseignement privée catholique. Depuis le week-end de l'Ascencion elle reprend enfin son métier de coeur et selon elle les clients sont au rendez-vous : "Ce week-end j'ai eu des Lillois, des Parisiens..."

Les guides conférenciers professionnels ne sont pas soumis à une jauge que ce soit en intérieur comme en extérieur, ils peuvent constituer des groupes comme ils l'entendent, évidemment dans le respect du protocole sanitaire de base (distanciation physique, port du masque etc...)

... mais toujours dans l'attente de la clientèle internationale.

La reprise, Lana Loeber guide conférencière également basée au Havre, l'attend toujours. Depuis un an et demi, elle vit même sur ses économies et son activité d'artiste. Pour elle qui travaillait quasi exclusivement avec de la clientèle étrangère, rien de concret tant que les frontières ne sont pas totalement rouvertes.

Je suis tout à fait dépendante de la reprise du tourisme international."

Non ça n'a pas repris pour moi car je travaille avec des Suisses, des Allemands, des Américains et les Anglais."

La semaine dernière, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) expliquait que les "voyages internationaux doivent toujours être évités".

A partir de la fin mai, Lana Loeber va proposer quelques visites pour une clientèle Française, grâce à un dispositif mis en place par la Fédération des Guides de Normandie et la Région Normandie. Plus de 500 visites en Normandie sont proposées gratuitement aux visiteurs, il suffit de s'inscrire. Les guides, eux sont rémunérés par la Région dans le cadre du plan de relance du secteur.