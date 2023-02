Une reprise prévue en mars après l'explosion à la poudrerie Eurenco de Bergerac

C'était il y a six mois, le 3 août 2022, des explosions se sont produites dans l'usine Manuco sur le site Eurenco de Bergerac, appelé la Poudrerie. Huit salariés qui travaillaient sur la ligne de fabrication de nitrocellulose ont été blessés dont un très grièvement. Les enquêtes administrative et judiciaire, ouvertes suite à l'accident, sont toujours en cours.

Une reprise progressive prévue en mars

Sur le site de la poudrerie, la production de nitrocellulose est toujours à l'arrêt. La direction d'Eurenco qui a racheté Manuco depuis, prévoit une reprise progressive "à la mi-mars" en fonction des travaux. La date donnée au départ pour le début d'année 2023 a été décalée, notamment en raison d'un délai supplémentaire pour obtenir certains matériaux comme la tôle ondulée pour les toitures. Le bâtiment et la chaine de production seront reconstruits à l'identique.

"On est en train de finir le démantèlement de la zone impactée et on est en train de démarrer la reconstruction de cette zone sur le bâtiment, mais aussi sur les moyens touchés par l'incident" explique Vincent Delhaes, le nouveau directeur du site, "l'objectif est de démarrer le plus tôt possible dans des conditions de sécurité absolue". À titre d'exemple, le directeur du site a évoqué l'exercice d'incident chimique organisé avec les pompiers le 26 janvier dernier.

Les salariés en chômage partiel

La soixantaine de salariés ex-Manuco est toujours au chômage partiel. Actuellement, ils alternent sur différents postes : la surveillance du chantier, le travail sur des chaînes de production d'Eurenco selon les profils de salariés ou alors des formations sur la sécurité. Le représentant FO des ex Manuco, Cyril Ramadou évoque un roulement d'une semaine sur deux ou sur trois et des formations supplémentaires sur la sécurité.

Le directeur du site, Vincent Delhaes, assure que les salariés sont accompagnés avant de reprendre le travail sur le site touché par l'explosion. Du côté du syndicat Force Ouvrière, Cyril Ramadou est satisfait des mesures mises en place, "il faut rester confiant pour la date du 15 mars, car on est content de pouvoir redémarrer partiellement, mais ce qui était important, c'était de le faire dans de bonnes conditions".

Avant de pouvoir redémarrer, il y aura des vérifications des services de l'État. Le directeur du site Vincent Delhaes s'attend à une sorte "d'audit", assure être en lien constant avec les services de l'État et la DREAL (la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement). "Ils suivent nos travaux et viennent inspecter régulièrement ce que l'on fait"

Décaler les commandes

Avant l'accident, Manuco produisait "plusieurs tonnes de nitrocellulose par an" explique Vincent Delhaes, "on sera sur les mêmes volumes". En attendant la reprise, Eurenco qui a donc racheté Manuco, essaye de décaler les commandes de ses clients ou bien "essaye de les compenser" en achetant de la nitrocellulose à d'autres fournisseurs.