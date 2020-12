Une reprise "timide" pour les agences de voyage dans la Somme

Il y a l’envie de partir, mais trop de contraintes pour le moment constate Anne Surman, chef d’agence chez Soleil et neige à Amiens. "Ils ont peur de s'engager ou d'être bloqué à l'étranger, de se retrouver en quarantaine. Il y a des destinations où il y a des test PCR à faire et certaines destinations où on ne sait même pas si les hôtels sont ouverts. Donc c'est compliqué de se projeter et de partir sereinement."

Des destinations rouvertes

L'Ile de la Réunion, les Maldives, la République Dominicaine, les Caraïbes, Cuba...Selon Anne Surman, les clients attendent de savoir ce qui va se passer et ne partiront qu'au printemps 2021.

Même difficultés pour Dorothée Morel, de l'agence de voyages "l'Ilot voyages" à Amiens. Elle a rouvert ses portes ce mardi matin. "Les clients qui se manifestent en ce moment sont aussi ceux qui n'ont pas pu partir au premier confinement et qui ont des avoirs. Ils réservent pour 2021".

Les agences de voyage ne s’attendent pas à une reprise avant le printemps 2021 alors qu’en temps normal les vacances d’été sont réservées dès le mois d’octobre.