6 Start-up en résidence d'accélération à Ajaccio

Accompagner les entrepreneurs et les créateurs d’entreprises dans leurs démarches C’est la vocation de la M3E et de Corsican tech. Ces pépinières d’entreprises ont organisé la semaine dernière à Ajaccio une résidence d’accélération

Les pépinières d’entreprises sont des sociétés publiques locales créées pour assurer des missions en lien avec le développement local

Une structure d’accueil, d’hébergement et de services aux entreprises en phase de création ou âgées de moins de deux ans. Le principe est celui de la mise en réseau, du partage et de la mutualisation des coûts.

M3E pépinière d'entreprises - M3E

A Ajaccio les pépinières M3E, comprenez La Maison de l'Entreprise, de l'Entrepreneur et de l'Emploi, et Corsican Tech ont organisé la semaine dernière un séminaire, une résidence d’accélération, comprenez une semaine destinée à encadrer, voire recadrer et booster 6 jeunes créateurs d’entreprise.

Les start-up sélectionnées pour y participer avaient toutes un lien avec la vente en ligne de produits locaux et de services