C'est une petite révolution pour la commune d'Arrènes (Creuse). Dans un an, des logements neufs seront livrés. L'objectif du maire : mélanger des locataires jeunes et moins jeunes pour recréer du lien social.

Arrènes, France

Les quatre appartements de 30 à 70 m² sont ouverts à tous. Une seule consigne : mélanger les âges. Le maire Nicolas Aubineau souhaite attirer de jeunes actifs tout en permettant le maintien à domicile de personnes âgées. "Le but est d'échanger entre les générations. Il y a des jardins partagés, une cour partagée, tout en ayant son espace privé", précise Nicolas Aubineau.

Que les plus jeunes se rassurent : il n'est pas question de leur demander de veiller sur leurs voisins seniors. L'élu croit que les liens se tisseront naturellement. Et pour rendre plus facile la vie des résidents dans cette zone rurale, des services à domicile seront proposés : un coiffeur et une infirmière se déplaceront selon les besoins.

La commune d'Arrènes, qui compte 250 habitants dont 40% ont plus de 65 ans, a bien besoin d'être re-dynamisée. Ce projet de résidence intergénérationnelle plaît à Renée, habitante d'Arrènes depuis son départ à la retraite il y a vingt ans.

Pourquoi pas essayer de regrouper les gens ? Tout a changé ! J'ai connu Arrènes avant. Maintenant, c'est l'explosion, personne ne se parle. Moi, je suis pour créer du lien" - Renée, une habitante

Un espace multi-services pour rendre la commune plus attractive

Le bâtiment doit être livré au premier semestre 2019, en même temps qu'un autre bâtiment : un espace multi-services, qui se situera en face de la résidence et comportera un café, une petite bibliothèque, un coin informatique, et 12 couchages pour les pèlerins ou les sportifs de passage. Pour l'informatique, un animateur sera présent afin d'aider les habitants dans leur démarches administratives dématérialisées.

Si le projet de résidence ne coûte rien à la mairie - le projet est porté par l'intercommunalité -, l'espace multi-services est un dossier communal. Sur la facture totale de 400.000 €, 70.000€ sont à la charge de la mairie.

Ces projets sont "une petite révolution" pour la commune, reconnaît le maire qui s'attaque aussi de front à l'installation de la fibre optique et à l'enfouissement des lignes. La fibre sera installée en mars.