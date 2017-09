Une résidence participative inaugurée à Fabrègues dans l'Hérault

Les 13 propriétaires ont levé un verre ce samedi 9 septembre pour inaugurer leur résidence Fabreco "Lous Coucaidous". Le projet date de 2011, un projet un peu particulier car la résidence est une résidence participative écologique, économique et surtout, humaine.

Après un an de cohabitation, les propriétaire de la résidence Fabreco "Lous Coucaidous" à Fabrègues ont inauguré leur résidence ce samedi 9 septembre. "Lous Coucaidous" est résidence un peu particulière : une résidence participative.

Une résidence où le partage prime

Lorsque l'on pousse le petit portillon de bois, on découvre 2000 m² de terrain. La première moitié est occupée par les huit maisons accolées les unes aux autres. L'autre par un jardin collectif où s'organisent la vie commune de la résidence. C'est ce qui a plu à Élise. À 38 ans, elle est revenu de Paris pour devenir propriétaire ici.

"Ici on mutualise les choses. L'aire de jeu par exemple. Pourquoi avoir une balançoire dans chaque jardin quand on peut la partager entre tous les enfants ? Ma fille de quatre ans peut jouer avec ses copains." Idem pour une future machine à laver mise en commun.

Tous les enfants peuvent profiter des installations du jardin. © Radio France - Marion Bargiacchi

Pour les adultes aussi, il y a le potager "mythique de l'habitat participatif" pour Jean-Louis. "Même si seulement trois personnes s'en occupent régulièrement "elles le font pour le groupe entier. Et si des gens veulent cultiver des légumes spécifiques, ils peuvent le faire sur leur bout de terrain privé."

Le jardin collectif, pour grignoter quelques tomates entre voisins. © Radio France - Marion Bargiacchi

Parce que partager ne veut pas dire manquer d'intimité : une petite tranchée sépare les terrasses en bois - privées - du jardin - collectif -. Une noue pour que l'eau s'écoule lors des épisodes Cévenols mais aussi, pour marquer le début de la vie privée.

Un projet aussi bien écologique qu'économique

En plus de la valeur de partage, la résidence est conçue avec des matériaux respectueux de l'environnement. Des briques qui retiennent la chaleur en hiver, garde le frais en été, des poêles à granulés pour se chauffer et des panneaux solaires pour l'eau chaude. Et le fait de mutualiser les moyens de chacun a permis de faire baisser les prix lors de la construction. "3000 euros du mètre carré, soit 10 à 15% de moins que le prix du marché." selon Jean-Louis.

"Je crois que recréer du lien va nous sauver, sincèrement . Humainement, écologiquement et économiquement. Elise, 38 ans, propriétaire.

Ce n'est pas une première dans la région. Le premier habitat participatif à Montpellier date de 2016, le "Mas Cobado", quartier des Grisettes. Des logements autoconstruits et participatifs "Casalez" sont aussi habités à Prades-le-Lez. Un nouveau quartier participatif doit voir le jour à Brignac l'an prochain.