Une résidence va loger les familles précaires en plein centre-ville d'Avignon

Avignon, France

Contre la crise du logement qui chasse les populations modestes en périphéries des villes, la Fédération Habitat et Humanisme a décidé d'agir. A Avignon, la résidence des Remparts accueillera des familles précaires - des étudiants, des personnes âgées ou encore des familles monoparentales - dès le 13 décembre.

Dans le hall, la pierre ancienne a été conservée les quatre étages se partagent 17 appartements... du studio au T4. Avec des loyers battant toute concurrence, à partir de 200€ pour les appartements de 20m². La durée des contrats de location ne devront pas dépasser les 3 ans. Pour Maurice ODIN, président de l'antenne d'Habitat et Humanisme en Vaucluse, ces logements ne sont qu'une étape intermédiaire : "On ne fait pas du logement _pour rompre l'isolement et accompagner les familles vers une nouvelle vie_".

Fondateur de la fédération, l'ancien professionnel de l'immobilier devenu prêtre, Bernard Devert, n'a pas mis le confort de côté. Il insiste sur l'importance des pièces communes, comme le jardin, le salon ou encore la terrasse sur le toit : "Pour réussir il faut d'abord les sortir de la stigmatisation de la pauvreté."

Une résidence intergénérationnelle pour offrir un cadre sécurisant aux personnes âgées qui souvent, _"se voient comme une charge, alors qu'ils ont une vie pleine de richesses et d'expériences à partager" c_onfie Bernard Devert.