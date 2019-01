Une restauratrice reverse la moitié de ses bénéfices pour aider la future école inclusive de La Fontaine-Saint-Martin

La Fontaine-Saint-Martin, France

Les clients sont prévenus par une affiche dans le restaurant, situé au lieu-dit Le Chêne Vert, sur la commune de La Fontaine-Saint-Martin et par un mot écrit sur chacune des brochures annonçant les spectacles. C'est parfaitement transparent, explique Marie-Thérèse Brebion, la nouvelle gérante du "Magic" : "après avoir payé toutes nos charges, nous diviserons par deux ce qui reste : une partie servira à aménager et améliorer le restaurant. Une autre partie reviendra à l'école. Autrement dit la moitié de nos bénéfices".

Améliorer la scolarisation en milieu ordinaire des enfants handicapés

Cet effort financier est important. Mais la cause en vaut la peine, estime Marie-Thérèse Brebion, touchée par les épreuves que traversent plusieurs familles sarthoises : "j'ai la chance d'avoir un enfant qui en pleine santé. Elisabeth Bourgeais (l’enseignante qui poste le projet, ndlr) a la chance d'avoir des enfants en pleine santé. On se dit, toutes les deux, qu'on a une chance incroyable. Et dans le même temps, on voit des parents en difficulté. On se dit que ça vaut vraiment la peine de les aider". Cette école inclusive doit ouvrir ses portes à la rentrée de septembre 2019 avec une classe composée de douze élèves. Sa particularité : accueillir tous types d'élèves, qu'ils aient un handicap, qu'ils soient décrocheurs ou rien de tout cela. Le but est de scolariser en milieu ordinaire tous les enfants.

VIDEO : "Beaucoup de demandes" pour la future école inclusive de la Fontaine-Saint-Martin

Pour couvrir les frais de fonctionnement de l'école, il faudrait récolter au moins 70.000€ par an, estime la gérante du "Magic". Grâce au cabaret le week-end, au restaurant en semaine et à des concerts exceptionnels comme celui programmé au mois de juin 2019. "On espère que de nombreux clients adhéreront au projet", explique Marie-Thérèse Brebion. "Et qu'ainsi nous pourrons reverser beaucoup d'argent pour cette école".