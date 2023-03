Une retraite aux flambeaux agitée ce mardi soir à Nantes, contre la réforme des retraites

Une retraite aux flambeaux pour redire leur opposition à la réforme des retraites dans les rues du centre-ville de Nantes, ce mardi soir. Cette action se déroule au lendemain du rejet à neuf voix de la motion de censure transpartisane contre le Gouvernement, avec comme conséquence l'adoption de la contestée réforme des retraites. Une manifestation à laquelle tous les syndicats n'appellent pas. C'est une première depuis le début de la contestation il y a deux mois. La CFDT, l’Unsa et Force ouvrière sont les syndicats qui n'appellent pas à cette marche.

Au départ de cette manifestation, place Bretagne. © Radio France - Coline Mollard

Des tensions entre certains manifestants et les CRS

Selon la CGT, il y a entre 5.000 et 6.000 personnes. Parti aux alentours de 18h30 depuis la Tour Bretagne, le cortège a pour point final le Château. Un cortège qui a démarré dans le calme.

Vers 19h30, alors que des fumigènes ont été lancés, qu'il y a aussi eu des jets de poubelles, les CRS sont intervenus avec des gaz lacrymogènes. Le cortège s'est alors scindé en deux pour vite se reformer et reprendre son chemin.

Peu avant 20h30, de nouvelles tensions au niveau de l'Hôtel Dieu, le CHU. Des individus ont lancé des bouteilles, des chaises ou encore des torches sur les CRS. Les pompiers, eux, interviennent pour éteindre les feux mis aux poubelles. Des fusées d'artifice ont également été tirées très bas près du Miroir d'eau, le Samu s'est rendu sur place.

Vers 21h, de nombreux manifestants quittent le Miroir d'eau, point d'arrivée du cortège. Les CRS, pour leur part, restent positionnés, formant deux lignes pour contenir les manifestants restés sur place. On entend notamment à l'adresse des forces de l'ordre : "cassez-vous !"

21h15 : les CRS tentent de disperser les manifestants en lançant des lacrymos.

22h : Les manifestants restants marchent le long des voies de tramway, enflammées sur quelques mètres. Puis s'ensuit un jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre, jusqu'à environ 23h, moment où le centre-ville retrouve son calme.

Sur Twitter, la maire de Nantes Johanna Rolland dénonce des "dégradations intolérables" dans le centre-ville.

En marge de la manifestation, plusieurs vitrines ont été taguées et caillassées, certains commerces saccagés. À Nantes, les dernières manifestations, dont celle de samedi 18 mars, ont été émaillées de violences.

Du côté des participants

Bastien, venu avec ses deux enfants de 13 et 11 ans, de Clisson : "Je pense qu'Emmanuel Macron a donné des directives, les CRS sont très agressifs ce soir. La violence vient de chez eux et pas de chez nous. Malheureusement cette violence devient nécessaire, il y a une saturation globale face à cette réforme. Mais c'est important que les enfants voient la colère des gens." La famille décide de s'éloigner de la manifestation lorsque les violences deviennent plus fortes.

Pour Pierre, qui tient sa torche bien haut, "il faut que ça pète à un moment donné, c'est sûr. Mai 68, ça a changé des choses, c'était hyper violent comparé à aujourd'hui." "Ce n'est pas en tenant des pancartes dans la rue qu'ils ont obtenu des avancées", renchérit Stéphane.

Quelques photos de ce rassemblement

Entendu dans le cortège, ce sloglan : "Nantes, debout, soulève-toi" © Radio France - Coline Mollard

Des flammes jaunes et des fumigènes rouges dans le ciel nantais. © Radio France - Coline Mollard

Beaucoup de jeunes sont présents. © Radio France - Coline Mollard

Des tags hostiles aux forces de l'ordre le long du parcours des manifestants. © Radio France - Coline Mollard

Une pancarte qui illustre la colère des manifestants. © Radio France - Coline Mollard