Une retraité du Calvados dans la marche contre la vie chère pour crier "ça suffit"

C'est dans un bus affrété par la France Insoumise que Serge Levrard quittera ce dimanche matin Caen, direction Paris et la marche contre la vie chère et l'inaction climatique lancée par la NUPES. Un appel à la mobilisation repris par plusieurs associations et organisations syndicales.

Habitué des manifestations, Serge Levrard ne voulait surtout pas rater cette marche contre la vie chère © Radio France - Elodie Touchais "Moi j'ai envie d'aller le crier sur Paris : ça suffit". A 73 ans, Serge Levrard est un habitué des manifestations mais impossible pour lui de rater cette marche contre la vie chère impulsée par la NUPES. Appel à la mobilisation repris par plusieurs associations et organisations syndicales. C'est donc dans un bus affrété par la France Insoumise que ce retraité de la psychiatrie quittera Caen ce dimanche matin, fatigué dit-il d'être "pris pour un imbécile" par le gouvernement. ⓘ Publicité Tout, tout , absolument tout augmente" Ce militant de la France Insoumise reconnait qu'il a une retraite confortable. Sa femme elle ne touche que 900 euros par mois, ce qui oblige désormais le couple à faire des choix. Le caddie déjà, il y a 2 ans "c'était de l'ordre de 50-55 euros pour deux personnes". L'inflation est passée par là : "on est désormais à plus de 80 euros" compte Serge Levrard qui liste aussi la hausse du prix de l'électricité, du fuel, des assurances aussi. Et quand un appareil auditif s'impose, c'est 2000 euros à sortir parce que "forcément ce n'est pas pris en charge par la mutuelle" peste le retraité. Un gouvernement hors sol : "comment fait-on pour vivre avec 1000 euros/ mois ?" Ce qui agace par dessus-tout Serge Levrard, c'est l'attitude du gouvernement "complètement hors-sol". Le calvadosien ne cache pas avoir "beaucoup de mal avec les décisions d'Emmanuel Macron", persuadé même que "son gouvernement ne veut pas connaitre les difficultés des travailleurs et des retraités". Pour leur faire passer le message, le retraité espère que la marche parisienne sera un "raz-de-marée", que le gouvernement comprenne que "les gens ne sont pas là par plaisir". Ils marchent parce "c'est vraiment difficile". Un appel à la grève générale Serge Levrard espère par dessus tout "une grève générale". C'est pour lui la seule solution pour faire pression sur le gouvernement. "Il faut vraiment descendre dans la rue pour bloquer la France et après on pourra peut-être discuter". Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !