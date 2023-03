Une saison de coquilles St-Jacques record en Baie de Seine

C'est une profession qui a le sourire ! Les 224 pêcheurs normands, les "coquillards" autorisés à pêcher en Baie de Seine viennent de terminer une saison exceptionnelle. Record battu même avec quelques 30 000 tonnes de coquilles Saint-Jacques ramassées entre la mi-novembre et la mi-mars dans cette zone très prisée qu'est la Baie de Seine.

ⓘ Publicité

La qualité et la quantité de coquilles St-Jacques au rendez-vous cette saison en Baie de Seine © Radio France - Elodie Touchais

"On ne va pas pleurer, on a fait une bonne saison !"

Sur le marché aux poissons de Courseulles-sur-Mer, la petite dizaine d'étales propose évidemment des coquilles Saint-Jacques. Celles-ci sont désormais pêchées au large, la zone de la Baie de Seine a fermé le vendredi 17 mars. Mais cela n'empêche pas les clients de rester fidèles. Hervé ne s'en lasse pas, ce gourmand avoue en avoir profité tout l'hiver : "c'est tellement bon, je me suis goinfré" éclate de rire ce breton qui repart avec un stock de cinq kilos de noix de Saint-Jacques !

Sur le marché aux poissons de Courseulles-sur-Mer, les coquilles désormais pêchées au large sont elles ausi exceptionnelles selon les professionnels © Radio France - Elodie Touchais

Une coquille St-Jacques belle dès l'ouverture de la saison

Mais la plus belle des coquilles reste celle pêchée en Baie de Seine explique Laëtitia Martin chargée de vendre la pêche du Sextant et du Ste Thérèse, les bateaux de son mari et de son fils. Signe que la saison allait être hors du commun, la coquille St Jacques a été "belle dès l'ouverture, avec la présence de corail dès le début". Elle reconnait que c'était "très agréable de travailler et de proposer une telle qualité" aux clients.

"On ne va pas pleurer, on a fait une très belle saison" explique Laetitia Martin présente sur le marché aux poissons de Courseulles-sur-Mer © Radio France - Elodie Touchais

Une année record confirmée par Boris qui se prépare avec ses trois marins à repartir pour la prochaine marée. "En 30 saisons" de pêche, le patron du galaxie assure n'avoir jamais vu cela, "par la quantité, la qualité et puis il y en avait vraiment partout"! Les cieux du côté des pêcheurs aussi cet hiver avec "du vent les deux premières semaines mais grosso modo du beau temps qui nous a permis de faire notre compte tous les jours". Une saison magique pour Boris un peu désabusé aujourd'hui par la pêche au large des 12 miles ouverte encore jusqu'au 15 mai mais "où il faut gratter".

Malgré tout le moral reste excellent assure le président du comité des pêches en Normandie. Il y a de quoi avec cette saison définitivement extraordinaire souligne Dimitri Rogoff qui se souvient qu'il y a 10 ans, "on était content quand on ramassait 10 000 tonnes de coquilles" et qui veut aujourd'hui continuer à ce que chaque saison soit plus exceptionnelle que la précédente. Cela passe par une préservation de la ressource et la poursuite des efforts entrepris ces dernières années : taille des dragues réduite pour laisser les plus petites coquilles se reproduire, quotas et temps de pêche limités et mise en place d'une zone de jachère en Baie de Seine. "A cet endroit-là, on ferme des zones, on leur fout la paix pendant deux ans" explique Dimitri Rogoff qui affirme, résultats Ifremer à l'appui, que cela s'avère très bénéfique au gisement.

En 30 saisons, Boris patron-pêcheur du Galaxie n'a jamais vu autant de coquilles en Baie de Seine. © Radio France - Elodie Touchais

De la quantité, de la qualité et de la demande pour les coquilles St Jacques de la Baie de Seine !

Avec 30 000 tonnes de coquilles pêchées cette saison en Baie de Seine, les gourmets et gourmands ont été bien servis sourit Megan qui vend la pêche du Carpe Diem et du Père-Fabant. "C'est clair qu'on a des fans de coquilles Saint-Jacques et ils étaient tous contents" se réjouit la jeune femme, fière de ses produits !

La pêche de coquille Saint-Jacques en Baie de Seine représente aujourd'hui 56% du chiffre d'affaire de la pêche normande.