Une saison perdue pour des restaurateurs de Pirou

Le bar tabac restaurant "La Marée" risque de rester fermé tout l'été à cause d'un retard administratif. L'établissement au cœur de la station balnéaire de la côte ouest du Cotentin a changé de propriétaire au printemps dernier et attend toujours le feu vert des douanes pour ouvrir.

La Marée est un bar tabac restaurant très fréquenté chaque été à Pirou-Plage. L'établissement vient de changer de propriétaires et devait rouvrir ses portes dès le début de la saison estivale.

Mais à ce jour, les portes restent fermées car il manque une dernière autorisation, celle des Douanes. "Et cela risque reporter notre ouverture à l'automne prochain parce que l'ancien propriétaire a tardé à fournir les documents", déplore Stéphanie Danjoux.

La vente de tabac au détail est en effet un monopole d'Etat, sous le contrôle de l'administration des douanes. Toute personne qui souhaite gérer un débit de tabac doit donc obtenir l'agrément de l'administration des douanes. Et c'est ce document qui manque encore aujourd'hui pour rouvrir La Marée.

Stéphanie Danjoux et sa fille Léa dans un bar toujours vide © Radio France - Frédérick Thiébot

A Pirou, les habitants se mobilisent pour aider les nouveaux propriétaires de La Marée.

Plus de 400 personnes ont signé une pétition lancée sur internet pour obtenir "le droit d'ouverture de ce bar restaurant" et l'annonce publiée par la propriétaire Stéphanie Danjoux sur la page Facebook de l'établissement a été vue plus de 15 000 fois avec de nombreux messages de soutien.

J'ai demandé à ouvrir uniquement mon bar et mon restaurant dans un premier temps. Mais on me répond que ce n'est pas possible, regrette Stéphanie Danjoux.

Les étagères de tabac toujours vides dans l'établissement © Radio France - Frédérick Thiébot

Stéphanie Danjoux, la nouvelle propriétaire demande aux Douanes, une dérogation pour ouvrir dès maintenant sans la vente de tabac. Pour le moment, cette demande lui a été refusée par l'administration. Et si elle ouvre son établissement, elle risque de perdre sa "carotte", cette enseigne rouge délivrée par les Douanes. La présence de la carotte en façade des débits de tabacs est une obligation légale depuis 1906. "Il est impensable que je perde cette carotte", déclare la propriétaire.

La direction régionale des Douanes nous a indiqué qu'elle va étudier le dossier dans la semaine et promet d'accompagner au mieux les propriétaires de l'établissement pour répondre à une situation difficile.