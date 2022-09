Une saison estivale réussie pour les restaurants berrichons

Des terrasses souvent noires de monde, des réservations fortement recommandées pour être certain d'avoir une place, une météo favorable : la saison estivale a été positive pour les professionnels de la restauration en Berry. Malgré un pouvoir d'achat en berne, 82% des restaurateurs et hôteliers de l'Indre et du Cher se disent satisfaits de leur été. C'est ce que révèle une enquête menée par l'Umih, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Berry. "C'est un sentiment général de satisfaction par rapport à la fréquentation et au retour à la normale après deux étés compliqués. N'oublions pas nos fermetures et les différentes règles sanitaires, avec les masques, les jauges, les distanciations sociales", souligne sa présidente Véronique Gaulon, invitée de France Bleu Berry ce lundi.

Dans le détail, 48% des professionnels interrogés évoquent un chiffre d'affaire en hausse de 0 à 10%. Et presque un-tiers des sondés disent qu'ils ont une hausse de leur chiffre d'affaire supérieure à 20%.

Les restaurateurs ont quand même été obligés de composer avec des effectifs réduits. "Beaucoup ont été obligés de réduire leurs capacités d'accueil ou leurs horaires d'ouverture. Ils ont fait comme ils pouvaient. Le métier nous oblige à nous adapter en permanence", explique Véronique Gaulon.