"Une sale période" pour les centres équestres : le prix du foin explose en Charente-Maritime

"C'est une sale période". D'ordinaire, Laurent Gatineau nourrit ses chevaux avec son propre foin. Cette année, il a perdu 70% de sa production à cause de la sécheresse en Charente-Maritime. Il a donc dû se résoudre à acheter du fourrage. "On estime le surcoût entre 15 000 et 20 000 euros", déplore-t-il. Selon la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime, le rendement de la production fourragère a reculé de 55% en 2022 par rapport aux années précédentes.

Des cours d'équitation plus chers

Pour faire face à la flambée des prix, certains centres équestres ont dû se résoudre à augmenter leurs tarifs. C'est le cas aux écuries de l'Aubrée. "On a augmenté de 15 euros par ans, ce qui fait 1,50 euros par mois, explique Mélanie George, monitrice au centre équestre. Mais finalement on se rend bien compte que ce n'est pas suffisant, il aurait fallu augmenter beaucoup plus pour rentrer dans nos frais vu le prix des fourrages."

"On donne moins de foin et plus de granulés"

D'autres ne peuvent pas augmenter leurs tarifs, du moins pour le moment. "Nos prix sont fixés à l'année, les gens payent pour des cours entre septembre et juin, on ne peut pas les changer en cours de route**"**, détaille Serge Faivre, responsable d'un centre équestre à Aytré. "Et puis mon salaire n'a pas augmenté, j'imagine que celui des parents qui ont des enfants dans mes cours non plus."

Afin de limiter la casse, il a décidé de modifier l'alimentation de ses 35 chevaux. "On donne moins de foin et plus de granulés. Pour l'instant il n'y a pas de conséquences sur eux mais c'est comme les humains : si on mange mal, à un moment, on n'ira pas bien."