Cette Sarthoise fait 400 euros d'économie sur son budget courses tous les mois, grâce à l'optimisation

Et si vous faisiez des courses beaucoup moins chères ? C'est possible avec ce qu'on appelle "l'optimisation". Kenza Perdereau, une habitante de La Bazoge, près du Mans (Sarthe), s'est lancée pendant le confinement. Depuis, la Sarthoise mère de deux enfants a réussi à diviser son budget courses par trois. Pour répondre aux nombreuses sollicitations de ses proches, de ses collègues, de sa famille, la trentenaire décide en mars dernier de créer un groupe Facebook "L'économie c'est la vie. Optimisation et Bons Plans" pour partager ses astuces. Avec l'inflation qui augmente depuis des mois, la page cartonne et compte plus de 4 000 membres aujourd'hui.

Cumuler réductions et remboursements

Pour ses dernières courses Kenza Perdereau a acheté une vingtaine de produits au total : liquide vaisselle, saumon, soda, protections hygiéniques,... pour un budget de 51,54 euros. "Avec les bons de réductions et les réductions immédiates, j'en ai eu pour 30, 54 euros et après remboursement chez moi, j'en ai eu pour 4,54 euros", explique-t-elle.

La Sarthoise a réalisé 90% d'économie grâce à l'optimisation. _"L'idée c'est de cumuler les réductions immédiates ou les cagnottages en magasin, les bons de réductions qu'on va imprimer ou trouver en magasin et les remboursements mobiles." _De nombreux sites proposent de rembourser en partie des produits de 30 centimes, 50 centimes voire plus. En cumulant ces remboursements, Kenza Perdereau réussit à payer moins cher ces courses, voire à faire des bénéfices sur certains produits.

"Tout préparer à l'avance"

Mais ces courses à petits prix demandent quand même de "tout préparer à l'avance". Avant de faire ses courses, Kenza repère les sites qui proposent des réductions et des remboursements, fait une liste de courses avec des articles ciblés, va au supermarché et quand elle rentre, scanne les produits achetés et les envoie sur les sites pour se faire rembourser.

Je fais une économie de 400 euros par mois sur mes courses

"C'est une petite logique à avoir. J'ai mis à peu près quatre heures la première fois", confie-t-elle. Mais désormais, elle met moins d'une heure pour la préparation et le remboursement. Kenza assure qu'elle a même le temps de faire la majorité de ses plats maison.

Kenza Perdereau, créatrice de la page Facebook "L'Économie c'est la vie, Optimisation et Bons Plans" Copier

Bien que la liste de courses soit bien définie avant d'aller au supermarché, une fois dans le magasin, la Sarthoise se permet quand même d'acheter des fruits et des légumes abîmés dans les paniers anti-gaspillage et de la viande ou du poisson à limite de la date de péremption, sur lesquels il y a des réductions. Elle fait également dons à des associations de produits qu'elle achète mais dont elle n'a pas besoin et sur lesquels, elle réalise des bénéfices.