"Une satisfaction" : la Foire Internationale de Metz autorisée à rouvrir ses portes fin septembre

C'est un vrai soulagement pour les organisateurs de foires et de salons : ils vont pouvoir rouvrir leurs portes dès le 1er septembre 2020 en France, sauf si le contexte épidémique change d'ici la rentrée. L'annonce a été faite ce lundi par Franck Riester, ministre délégué au Commerce Extérieur et à l'Attractivité. Les consignes de sécurité sanitaire devront, bien entendu, être respectées.

Plus de 500 exposants ?

"C'est une satisfaction car nous attendions un éclaircissement, et là, enfin, le gouvernement a pris une position claire, explique Michel Coqué, directeur général de Metz Evénements et directeur de la Foire Internationale de Metz. Mais nous n'étions pas dans le doute car nous préparions la foire de 2020 depuis plusieurs mois. Simplement, on mettait le doute dans l'esprit de nos partenaires et de nos exposants. Là, enfin, les choses vont dans le bon sens. Et nos équipes nous remontaient que les exposants qui n'avaient pas encore répondu attendaient un signe fort de l'Etat, et ce signe est arrivé. Nous pouvons nous attendre à une concrétisation de nouveaux dossiers dans les prochains jours. Nous n'arriverons peut-être pas aux 100% d'inscrits par rapport à l'an dernier, mais il est fort à parier que nous aurons une belle Foire de Metz en 2020."

La FIM compte habituellement plus de 600 exposants. Michel Coqué en espère au moins 500 cette année, malgré la crise sanitaire. A ce jour, plus des trois quarts des exposants ont annoncé leur participation pour cette 85ème édition.

"Une batterie de mesures sanitaires"

Une question reste en suspens, le parc des expositions pourra-t-il accueillir plus de 5.000 personnes ? "Ça, on en sait pas plus, on attend les dispositifs exigés par l'Etat mais nous nous sommes préparés à cette jauge de 5.000 personnes, déclare Michel Coqué. La Foire de Metz est grande et permet des séparations très claires : 5.000 personnes à l'instant T, c'est jouable. Nous avons prévu des systèmes de comptages et toute une batterie de mesures sanitaires pour accueillir l'ensemble de nos visiteurs et de nos exposants dans les meilleures conditions possibles".

Parmi ces mesures de sécurité : le développement du digital au moment de l’inscription et à la billetterie, un tout nouveau sens de circulation avec entrée unique et sortie unique. Des allées seront élargies et des SAS d'attentes mis en place entre les halls. Sans oublier le gel hydroalcoolique.

Un thème "bien choisi"

La Foire Internationale de Metz aura pour thème cette année "La Moselle déracinée". Il a été choisi avant le confinement et il tombe plutôt bien. "Heureusement que nous avons choisi ce thème. Souvent, nous avons un pays étranger, et là je trouve que c'est une bonne opportunité d'avoir un thème centré sur notre département. J'ai quand même prévu un voyage en Italie. Plusieurs exposants souhaitent toujours venir. Alors, bien entendu, nous aurons un manque d'exposants étrangers. Habituellement, nous avons 26 nationalités. Nous savons que pour cette édition, nous ne les aurons pas. Il y aura certainement un manque," conclut le directeur.

La FIM de Metz attire normalement chaque année entre 170 et 180.000 personnes. Elle se tiendra (sauf changement de contexte sanitaire) du 25 septembre au 5 octobre 2020.