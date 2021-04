Une Savoyarde a lancé une plateforme en ligne pour du soutien psychologique

Sylvie Salignac, une psychopraticienne savoyarde, a lancé une plateforme en ligne pour du soutien psychologique, à travers des thérapies et des pratiques de médecine alternative.

Sylvie Salignac, Chambérienne, a créé Holisanté, une plateforme 100% en ligne qui propose des thérapies psychologiques et des médecines alternatives. Tous les rendez-vous se font en visioconférence, pour avoir accès aux soins "où que l'on soit".

France Bleu Pays de Savoie - Holisanté, c'est le nom de la plateforme que vous venez de lancer. En quoi est-ce que ça consiste ?

Sylvie Salignac - C'est une plateforme de thérapies psychologiques de médecines alternatives 100% en ligne. L'idée est d'avoir accès à tous ces soins naturels où que l'on soit.

Pourquoi avez-vous créé cette plateforme ?

Tout d'abord parce que je suis psychopraticienne depuis 10 ans et travaillant entre la Suisse et la France, j'ai commencé à utiliser la visio depuis très longtemps pour des agendas incompatibles ou des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Ça fait gagner beaucoup de temps. De plus, l'accompagnement thérapeutique psychocorporelle a considérablement évolué depuis ces dix dernières années. Les personnes aiment bien venir de manière sporadique pour un problème ou pour travailler sur une situation bien particulière.

Avec la Covid, est-ce qu'il y a un mal-être plus présent qu'avant dans la société ?

Oui la Covid a bien évidemment touché beaucoup de personnes, avec plus d'états dépressifs, de mal-être, de sentiments de solitude. La téléconsultation s'est complètement développée en France avec la Covid.

Vous avez lancé une levée de fonds ?

Oui, il y a quelques semaines par la société Ayomi pour pouvoir développer Holisanté au niveau national.

Parce que pour le moment les consultations se font uniquement en Savoie ?

Non, nous avons des thérapeutes de toutes les régions de France. Mais j'ai envie que Holisanté aille beaucoup plus loin. Cette levée de fonds va me permettre d'augmenter les personnes salariées à Holisanté qui gèrent en back office la plateforme ainsi que d'augmenter la publicité pour déployer la plateforme.