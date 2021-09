Une scierie de Haute-Vienne va participer au chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris

Ce sont 27 chênes centenaires qui ont été livrés dans la scierie Mazières, à la Chapelle-Montbrandeix. Des arbres exceptionnels pour un chantier qui l'est tout autant. Ces grumes (cf photo) fourniront une partie de la charpente et de la flèche, de la plus célèbre cathédrale gothique du monde, en partie détruite il y a deux ans et demi par les flammes. "Le plus important pour nous c'est de commencer à scier ces troncs, que l'on appelle aussi des grumes, pour qu'ils commencent à sécher avant d'être utilisés dans la construction de Notre-Dame de Paris. C'est une grande fierté pour tout le monde ici, dans l'entreprise, de participer à cette aventure!" Avoue Stéphane Mazières, le Président des scieries Mazières.

Stéphane Mazières, le président de la scierie pose devant l'une des grumes © Radio France - F.CANO

"C'est un peu stressant, surtout quand on voit la taille des troncs!"

Dans sa cabine, Francis, 30 ans d'expérience dans la découpe du bois, devant ses écrans de contrôle et ses manettes, sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur :"C'est un peu stressant, surtout quand on voit la taille des troncs. Il ne faudra pas se louper car dans chaque grume il n'y aura qu'une seule pièce de bois. Au début je pense qu'on ira à l'œil pour dégrossir le tronc." Une fois découpés, ces troncs devront encore sécher plus d'un an avant d'être utilisés pour la reconstruction de la célèbre cathédrale gothique. Au total, plus de 2 000 chênes seront nécessaires pour la rénovation de la flèche et de la charpente de Notre-Dame de Paris, ce qui représente 4 000 m3 de bois.

Francis derrière ses écrans et les manettes de la machine qui va découper les chênes centenaires © Radio France - F.CANO

La rénovation de Notre-Dame doit être achevée avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Une messe est déjà programmée pour son inauguration au mois de mars de cette même année. Le compte à rebours est lancé.