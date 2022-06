Une semaine après leur annonce, les thermes de Roquebillière-Berthemont-les-Bains trouvent un maître-nageur

Les thermes Valvital de Roquebillière-Berthemont-les-Bains viennent tout juste de trouver un maître-nageur pour la saison estivale. Un peu plus d'une semaine et demi après avoir passé une annonce, c'est une excellente nouvelle pour Manon Kuppich, attachée de direction : "ca va nous permettre de laisser l'espace baignade ouvert et nous ne serons pas obligés de mettre une partie de notre personnel en chômage partiel".

Cerise sur le gâteau, le maître-nageur trouvé a le profil parfait : "il a une soixante d'année, est très sportif et possède une grande expérience au bord des bassins", détaille Manon Kuppich, "nous n'avons pas hésiter à le promouvoir directement chef de bassin car il a aussi une grosse expérience en management".

Une voire deux personnes, en plus, recherchée pour la saison estivale

Pour pouvoir passer la saison d'été sereinement, les termes de Roquebillière aimeraient recruter encore une ou deux personnes en plus. "Soit un un surveillant de baignade soit un maitre-nageur. Il faut être titulaire d'un diplôme pour pouvoir postuler", dresse Manon Kuppich. A noter que vous serez logé gratuitement si votre candidature est retenue. Le salaire est à négocier avec la direction.