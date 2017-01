Une semaine avant les soldes, les bonnes affaires ont déjà commencé à Montpellier

Les soldes débutent officiellement le 11 janvier mais les bonnes affaires fleurissent déjà depuis plusieurs jours dans les commerces de Montpellier (Hérault). Les panneaux de réductions se multiplient et atteignent par endroit -70%. Les clients sont ravis.

A l'exception de certains départements frontaliers, les soldes ne débutent officiellement en France que le 11 janvier au matin.

Mais depuis quelques années déjà, les commerçants n'attendent plus la date officielle pour allécher des consommateurs au budget contraint, et déjà assaillis de réductions à longueur d'année sur internet ou via les cartes de fidélité.

J'ai acheté un peignoir, des pantoufles et un manteau, le tout à -40 % (Martine, croisée ce jeudi au Polygone Montpellier)

Autrefois annoncées par mails et SMS, ces bonnes affaires s'affichent désormais en gros sur les vitrines.On assiste à une sorte de surenchère, sur le montant des rabais, mais aussi sur la date du lancement des baisses qui commencent de plus en plus tôt.

Comme un premier jour de soldes

Pour respecter le texte de la loi, le mot "soldes" n'apparait nul part, remplacé par les termes "offres exclusives" et autres "ventes privilèges". Pourtant dans les faits, cela prête à confusion. Outre les baisses de prix, la présentation des magasins prend des allures de soldes: les vêtements sont rangés par catégories et par couleur comme un premier jour de soldes.

Vitrine d'un magasin de chaussures au Polygone Montpellier © Radio France - Sébastien Garnier

Les clients n'y croient pas mais les réductions au début des soldes seront les mêmes que celles affichées aujourd'hui (Akim vendeur chez "Jules")

Akim vendeur chez "Jules" © Radio France - Sébastien Garnier

Bien pour les clients, risqué pour les commerçants

Pour les consommateurs, ces soldes avant les soldes sont une bonne nouvelle.

On a plus de choix, toutes les tailles disponibles et il y a moins de monde dans les boutiques (Martine une cliente du Polygone)

Mais pour les commerçants, c'est un pari risqué. On risque de tuer les soldes avec toutes ces promotions.Quand les vrais soldes arrivent, les clients ont déjà dépensé leur budget.

Dans l'Hérault les soldes débuteront le 11 janvier, pour six semaines, jusqu'au 21 février.