Une semaine d'actions pour l'emploi des personnes avec un handicap

Aider les chômeurs avec un handicap à retrouver du travail et briser les préjugés : c'est le but des actions mises en place par Pôle Emploi et Cap Emploi dans le cadre de la semaine européenne dédiée à l'insertion de ces travailleurs. Une quinzaine d'événements est prévue dans le Finistère.

Finistère, France

Elles représentent 14% des chômeurs dans le Finistère : "les personnes avec un handicap restent plus longtemps sans activité que les autres", constate Sophie Rogery, directrice de Pôle Emploi dans le Finistère. Les structures d'accompagnement redoublent donc d'effort pour les aider à se réinsérer sur le marché du travail. A l'occasion de la semaine européenne pour l'emploi des travailleurs en situation de handicap, une quinzaine d'événements sont organisés dans le département.

Sensibiliser les employeurs potentiels

De Carhaix à Quimper en passant par Douarnenez, plusieurs entreprises vont ouvrir leurs portes dans les prochains jours pour faire découvrir leurs métiers à des chômeurs avec un handicap. "Une fois qu'il y a eu un premier contact, ça permet de dépasser les idées reçues, aussi bien sur les postes concernés que sur le handicap de la personne", indique Annick Besnier, directrice de Cap Emploi dans le Finistère.

La structure travaille étroitement avec les agents Pôle Emploi, en démarchant de son côté des entreprises pour leur proposer des profils correspondant à ce que les employeurs cherchent : "on cible les candidatures et on présente les compétences avant tout, explique Annick Besnier. On explique directement quels aménagements il faudra faire sur le poste, que ce soit rehausser le plan de travail, un éclairage différent pour quelqu'un qui a une déficience visuelle."

"La difficulté, c'est qu'on pense souvent au handicap moteur et non à ceux invisibles, explique Chantal Guennec, conseillère et référente auprès des chômeurs handicapés au Pôle Emploi de Quimper Nord. Ça peut être un _trouble mental ou musculo-squelettique qui ne se voit pas_, et il faut faire de la pédagogie auprès des collègues."