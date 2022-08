Une semaine de grève à l'appel de la CGT sur le site d'Etex-Siniat à Mazan

Mazan est un des sites de production vauclusiens du groupe international et belge Etex spécialisée dans les matériaux de construction, en particulier la production de plaques de plâtre. Le syndicat CGT réclame ici une augmentation minimale et immédiate de 5 % à cause de l'inflation.

Un mouvement de grève qui a débuté le 26 juillet sur ce site production d'enduits pour les plaques de plâtre. Une production stoppée avec la carrière attenante à l'arrêt selon le syndicat. Il y a 27 grévistes ( chauffeurs, caristes, conducteurs de ligne ... ) parmi le personnel qui n’est pas en congés sur les 66 salariés que comprend Etex à Mazan.

La CGT ici majoritaire explique avoir interpelé la direction depuis le mois d’Avril pour aller au-delà des 2, 7 % d’augmentation accordé lors de la négociation annuelle obligatoire.

La direction d'Etex Building Performance a proposé ce lundi au syndicat la reprise du travail immédiate avec la promesse d’ouverture de négociations le 2 septembre. Refus du syndicat qui poursuit le mouvement et maintient sa revendication principale avec ‘’un talon de 100 euros d'augmentation par mois’’.

Nous avons tenté sans succès de joindre la direction du groupe Etex. Etex France (ex Lafarge puis Siniat) qui rappelons-le a son siège social à Avignon-Agroparc et trois unités de traitement et production dans le Vaucluse avec Mazan, Carpentras et Cavaillon.