Poursuite de la grève chez Trécia à Etupes pour réclamer des augmentations de salaire

Les négociations salariales marathon entamées chez Trecia ce mercredi à Etupes (Doubs) n'ont rien donné. Depuis le 16 mars, des salariés sont en grève pour réclamer un minimum de 3 % d'augmentation de salaire plus quelques primes. La direction ne veut pas aller plus loin que 2,5%. L'équipementier automobile emploie près de 200 salariés.

Une semaine de conflit

C'est le 7e jour de grève pour les salariés de Trécia à Etupes. Le personnel réclame des augmentations de salaires de minimum 3%, mais la direction ne veut rien lâcher.

Le groupe Faurecia, propriétaire de Trécia, a dépêché son DRH France et le directeur Europe des opérations mardi, mais après une discussion âpre et trois longues réunions de négociation, ils ne sont pas parvenu à un accord. La direction s'est figée sur une augmentation globale de salaire de 2,5 %, plus une prime de transport de 15€ brut mensuel.

Colère et incompréhension du côté des salariés

C'est insuffisant pour les grévistes qui ont décidé mercredi soir de reconduire le mouvement. Patrick Rougier, délégué CGT qui a conduit les négociations avec la CFDT est amer face à cette direction qui n'a presque rien lâchée : "Les salariés estiment que les propositions de l'entreprise sont clairement insuffisantes. Il y a quand même énormément de colère. Il y a de l'incompréhension. Il y a un sentiment de manque de considération, même si la direction dit vous avez la possibilité d'étaler le non paiement des jours de grève sur quatre mois. Néanmoins, les avancées proposées par la direction aujourd'hui restent très insuffisantes pour les salariés grévistes".

Avec près de 200 salariés, Trecia fabrique notamment des panneaux de portes pour l'usine Stellantis de Mulhouse.