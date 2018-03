Dijon, France

Cette semaine, on célèbre l'industrie en France et notamment ici en Bourgogne. Son but est essentiellement de susciter des vocations chez les jeunes, qui n'ont pas forcément une bonne image de l'industrie. Et pourtant, c'est un acteur majeur de l'innovation technologique. D'ailleurs, c'est cet aspect qui est mis en avant cette année, "l'industrie connectée" avec un projecteur particulier sur la robotique, ou encore la fabrication additive, (les impressions en 3D), mais aussi la réalité virtuelle ou l'efficacité énergétique.

Le logo de la 8eme semaine de l'industrie - CRCI Bourgogne-Franche-Comté

A qui s'adresse-t-elle ?

La semaine de l’industrie s’adresse aux jeunes et moins jeunes, les filles comme les garçons, de 11 à 25 ans qui préparent leur avenir, aux parents d’élèves, premiers prescripteurs de formation auprès de leurs enfants, aux enseignants, aux professionnels de l’information et de l’orientation qui accompagnent les jeunes dans leurs choix de formation et de carrière, aux responsables d’établissements scolaires, d’enseignement supérieur, de formations techniques et technologiques ou encore aux médias généralistes et spécialisés qui contribuent à l’information du grand public.

La journée nationale des Jeunes

Cette année, c'est la 8ème édition de la Semaine de l'industrie, et dans ce cadre, il y aura après demain jeudi, la 7e édition de la Journée Nationale des Jeunes avec des actions concrètes pour les aider à mieux comprendre la réalité des métiers, grâce à la rencontre de professionnels dans tous les secteurs de l'économie. Les jeunes et leurs enseignants vont avoir la possibilité de rencontrer des techniciens, des employés, des artisans, des apprentis, des chefs d'entreprise. Ainsi, à Dijon, les élèves du Lycée Hippolyte Fontaine vont pouvoir découvrir un nouveau système de "réseau social de maintenance" présenté par l'entreprise BERICAP à Longvic, avec son responsable maintenance et la responsable des Ressources Humaines.

Le 9eme salon Apprentissimo au Parc des Expos de Dijon

Mais avant cela, les jeunes ont un autre rendez vous, ce mardi 27 et mercredi 28 mars au Parc des Expos de Dijon où se tient le Salon Apprentissimo, dont l'objectif est de promouvoir les formations par alternance (comme l'apprentissage, ou les contrats de professionnalisation). Ce salon accueille aussi les sélections régionales des Olympiades des métiers pour les métiers du Bâtiment et des Travaux Publics, les métiers du Végétal ou encore de la Communication et du Numérique.

Les outils connectés avec les énergies à Montbard

A Montbard, ce vendredi 30 mars, au lycée Eugène Guillaume, une matinée est consacrée à la découverte des outils connectés en lien avec les énergies et notamment de centrales solaires où les techniciens sont équipés d'une tablette pour les dépannages et les interventions, et ils disposent également d'une application sécurisée sur smart phone.

Des rendez-vous à venir aussi en Saône-et-Loire

Une visite de l'entreprise FRAMATOME à Chalon sur Saône par un groupe de collégiens est prévue ce vendredi 30 mars de 9h à 11h30. Les élèves peuvent aussi durant toute la semaine, réaliser une visite interactive du Pavillon de l'Industrie du Creusot avec une tablette numérique entre plans relief et réalité augmentée. On peut y découvrir la naissance, le développement et le tissu industriel actuel, d'une «ville née de l'industrie». La visite gratuite pour les groupes scolaires pendant la semaine de l'industrie.

L'industrie en Côte-d'Or en quelques chiffres et tableaux

Top 10 de l'industrie en Côte-d'Or - CCRI

Emploi dans l'industrie en Côte-Or - CRCI