Une semaine de mobilisation dans le Loiret pour faire nombre contre les retraites

Le temps est gris et froid, ce mardi 24 janvier, devant l'entreprise Amazon à Saran. Les salariés qui viennent prendre leur service arrivent pour la plupart en voiture, et beaucoup baissent leur vitre pour se saisir des tracts contre la réforme des retraites brandis par un petit groupe de syndicalistes. Caroline Blot est la secrétaire départementale de la CFDT dans le Loiret : "pourquoi on vient voir les salariés d'Amazon ? Parce qu'ils sont 2000 à travailler ici, tout simplement ! C'est là qu'il faut qu'on soit. Et parce qu'il y a de tout, des jeunes, des moins jeunes, on parle à tout le monde".

ⓘ Publicité

La syndicaliste ajoute : "ça concerne tout le monde, la réforme des retraites, et globalement les gens nous écoutent". C'est vrai qu'à part quelques salariés pressés ou en retard pour leur prise de service, à part aussi les managers de la société américaine spécialiste de la vente par correspondance, ils sont assez nombreux à s'arrêter quelques instants pour échanger avec les militants, même si le temps leur est compté. Mais s'ils se sentent concernés, beaucoup sont aussi relativement résignés. Comme ce salarié arrivé seul au volant de sa voiture : "la retraite, je ne sais même pas si on en aura une un jour ! Oui je sais, j'ai 43 ans, mais ça repousse, ça repousse, alors à ce rythme-là..."

"S'il faut travailler encore 10 ans ici, ça va être long"

Lui s'inquiète beaucoup de sa santé, et se dit qu'il lui sera vraiment difficile de continuer à travailler ici jusqu'à la retraite. "Je fais un peu de tout chez Amazon, de la manutention, de la préparation de commandes. Tout, mais physique. Alors je me demande comment je serai dans 10 ans". Même inquiétude chez un de ses collègues, qui prend volontiers le tract qu'on lui tend : "Moi je suis de 1968, alors ça me rallonge encore ma retraite, cette réforme. S'il faut travailler encore 10 ans ici, ça va être vraiment très très long".

Devant lui, Jérémy Chesneau du syndicat Sud Solidaires Loiret brandit sa pancarte, ornée d'un coeur, avec inscrit "J'aime ma retraite". Comme les autres militants syndicaux de la CFDT, de la CGT, de Force Ouvrière, il se mobilise presque tous les jours en ce moment, pour aller au plus près de salariés des entreprises, des agents de la fonction publique et d'autres salariés. "Contrairement à ce que disent beaucoup de jeunes, qu'on en aura jamais de retraite, nous on veut dire qu'on l'aime, et qu'on la veut, et qu'on fera tout pour l'avoir".

Mobiliser les jeunes salariés, ça n'est pas le plus facile

Les jeunes, c'est une des cibles privilégiées des militants mobilisés ce mardi devant Amazon. "C'est vrai que c'est assez compliqué de les intéresser à cette réforme" reconnaît Grégory Lavainne, délégué Force Ouvrière sur le site de Saran. "Ils arrivent à 21-22 ans, ils se disent que c'est loin, mais ils restent pour certains 10 ans, 15 ans. Et on leur dit qu'ils changeront peut-être d'entreprise, et que forcément ça les concernera un jour". Les syndicats insistent aussi sur la question de la pénibilité. "Ici la pénibilité on connaît" insiste Grégory Lavainne, "là-dessus on leut dit aussi que c'est aujourd'hui qu'il faut se battre, sinon ce sera de pire en pire".

Dans le Loiret, cinq manifestations sont prévues ce mardi 31 janvier contre la réforme des retraites :

ORLEANS : départ à 10h00 du parvis de la Cathédrale

MONTARGIS : départ à 10h30 de la Place du Pâtis

GIEN : départ à 10h00 de la Place Jean Jaurès

PITHIVIERS : départ à 10h30 de la sous-préfecture