Modane, France

Comment lutter contre les lits froids en montagne ? Pour la première fois en Haute Marienne Vanoise, est organisée une semaine des propriétaires, avec des conférences pour les informer de la fiscalité et de la rénovation de leurs logements, mais également pour découvrir l’ensemble des six stations de skis du secteur : Bessans, Val Cenis, Bonneval, La Norma, Aussois et Valfréjus.

Sur les 47 000 lits touristiques, la moitié est louée moins de trois semaines par an.

Une prise de conscience générale

Le constat est connu. Une partie du parc est vieillissant et n’est plus au goût de la clientèle. Des propriétaires qui redoutent les dégradations renoncent à la location. Ils sont souvent mal informés des évolutions de la fiscalité et des aides à la rénovation.

Cette première semaine des propriétaires est là pour redonner une dynamique, avec les élus , les animateurs des stations, et les artisans prêts donner un coup de jeune aux appartements.

Marie Soubrane chargée de mission Copier

C’est aussi du plaisir, avec une découverte à ski de toutes les stations. Réchauffer les lits, c’est de l’activité sur toute l’année. L’enjeu est crucial pour les investissements , la modernisation des transports et des remontées mécaniques.

Un film pédagogique a été concocté. Le titre parle de lui même : "Maman, il est chouette l'appartement" visible sur Daily Motion

Ici comme ailleurs, on a pris conscience qu’on ne peut plus construire à tour de bétonnières, et qu’on ne peut pas abandonner des verrues vides. A la fin de cette année, ou au début 2019, va naître une maison des propriétaires, un lieu de convivialité et d’information.

Tous les renseignements sur cette semaine sont à retrouver sur www.haute-maurienne-vanoise.com ou www.cchautemaurienne.com