Une semaine pour recruter dans le secteur maritime

Le secteur maritime manque de bras ! Pôle emploi organise la cinquième semaine de l'emploi maritime avec le soutien du Ministère de la Mer, du Secrétariat général de la Mer et l’ensemble des entreprises regroupées au sein du Cluster Maritime Français : conférences, tables-rondes en ligne jusqu'à vendredi. Il y a des postes dans 900 métiers.

La pêche, un ascenseur social ?

"Il y a une méconnaissance en France des métiers maritimes, pêche mais aussi les autres, à terre", précise Olivier Le Nézet, président du Comité des pêches de Bretagne et de Breizh Mer, une association qui réunit différents acteurs du milieu maritime. "Ce sont des filières avec beaucoup de possibilités d'évolution sociale. On gagne très bien sa vie dans la pêche. C'est l'un des derniers métiers, où on peut partir matelot et devenir chef d'entreprise."

Même si on a toujours cette image de métiers prenants, pénibles, éloignés de la vie familiale : "Ça évolue. les chefs d'entreprises se sont adaptés aux évolutions de la société."

Le manque de volontaires est tellement criant que la France doit embaucher des marins étrangers.

Pour en savoir plus, il est possible de participer à cette semaine de l'emploi maritime sur le site de Pôle emploi et celui de Breizhmer.