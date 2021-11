Une semaine pour revaloriser les métiers industriels en Charente

Cette semaine, c'est la dixième édition de la "Semaine de l'Industrie". C'est une opération organisée par le Ministère de l'Education Nationale et les professionnels de l'industrie, pour revaloriser ce secteur d'activité auprès des jeunes. En Charente, plusieurs visites d'ateliers étaient organisées cette semaine, pour permettre à de futurs apprentis de découvrir les métiers industriels. C'est le cas de l'atelier d'usinage, au centre de formation de l'UIMM, l'union des industries et métiers de la métallurgie.

Quelques pièces usinées par les apprentis en alternance © Radio France - Pierre MARSAT

Devant une machine à commande numérique, le dialogue s'engage entre Benoît et Guillaume, élèves de l'Ecole de la deuxième chance à La Couronne, et Valentin, Enzo et Noah, apprentis en troisième année bac professionnel d'usinage. Pourquoi faire ce métier, demandent les visiteurs. Pour faire quelque chose de nos mains, répondent les apprentis. En usinage une seule jeune fille, Gladys 26 ans, prépare actuellement le bac professionnel. Elle a bifurqué vers l'industrie, après avoir passé un bac sanitaire et social.

L'usinage est très fin au point de reconstruire en modèle réduit ce château de Harry Potter © Radio France - Pierre MARSAT

Le métier de l'usinage gagne à être mieux connu, concède le directeur du centre de formation UIMM de L'Isle-d'Espagnac. Les usineurs sont très demandés par les entreprises, mais les candidats sont peu nombreux à être formés. Il faut aussi changer l'image de ce métier : ce n'est pas "Germinal", les pièces aujourd'hui sont usinées automatiquement avec des machines à commandes numériques.

