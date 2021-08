"Une situation détestable" : le pass sanitaire préoccupe les employeurs de l'Indre

Le pass sanitaire est entré en vigueur ce lundi 9 août partout en France. Il contraint les Français à se plier à un test Covid ou à avoir une double dose de vaccin pour avoir accès à de nombreuses activités. Dans certains secteurs d'activité, le pass va même plus loin puisqu'il menace de suspendre les salariés qui ne seraient pas vaccinés au 30 août. Une réelle contrainte qui inquiète de nombreux chefs d'entreprises. "Suspendre un salarié dont on a besoin, c'est une sanction contre-nature. Humainement et économiquement, c'est une situation détestable", tranche Emmanuel Mardon, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises dans l'Indre.

Une menace pour la pérennité de certaines structures ?

La situation peut devenir particulièrement problématique dans les très petites entreprises, celles qui comptent moins de dix salariés. "Plus l'entreprise est petite et plus les salariés ont une importance. Le risque est de mettre en péril une entreprise. Elle va mourir faute de combattants", indique Laurent Charvoz, secrétaire de la CCI de l'Indre et lui-même patron d'une société spécialisée dans le BTP.

Le pass sanitaire est en vigueur au moins jusqu'au 15 novembre. Pendant plus de deux mois, un salarié sera donc mis à l'écart s'il refuse de se faire vacciner. "On sait pertinemment que si l'on doit suspendre quelqu'un, on n'aura pas de remplaçants. Dans un bassin comme l'Indre, on a plus de peine à trouver des candidats", s'inquiète Emmanuel Mardon, de la CPME 36. Or, le marché de l'emploi est déjà assez difficile. "Dans les métiers de l'hôtellerie-restauration, on voit déjà une tension sur le recrutement et un manque de personnel. Si on vient mettre des barrières supplémentaires, ça va poser des problèmes aux employeurs", confirme Laurent Charvoz.