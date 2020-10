Une situation économique inédite pour les entreprises de Caen la Mer

Comme sur d'autres territoires normands, les entreprises de la Communauté Urbaine de Caen la Mer font part de leurs difficultés dues à la crise sanitaire. La CCI Caen Normandie a présenté ce mercredi matin les résultats du Baromètre des affaires, pour le premier semestre 2020. 215 entreprises de Caen et son agglomération ont été interrogées.

"Sans surprise, le bilan n'est pas bon. La conjoncture s'était pourtant améliorée sur Caen la Mer en 2019, les dirigeants d'entreprises n'anticipaient donc pas la crise sanitaire et économique qu'ils prennent de plein fouet", commente Benjamin Crikelaire, directeur de l'action territoriale à la CCI Caen Normandie.

Depuis le confinement, la situation économique s'est fortement dégradée selon le Baromètre de la CCI. 7 dirigeants d'entreprises sur 10 constatent une chute brutale de leur activité. Et parmi eux, 60 % pensent qu'au moins 6 mois seront nécessaires pour retrouver le niveau d'activité d'avant la crise ; un tiers d'entre eux estiment même qu'il faudra plus d'un an.

Les secteurs de l'industrie et des services durement touchés

Les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire sont l'industrie et les services, notamment le tourisme. 91 % des professionnels du tourisme déclarent une perte d'activité.

La crise sanitaire a eu un impact sur la plupart des entreprises de Caen la Mer. © Radio France - Léa Dubost

"Les mois à venir vont être cruciaux. Les fêtes de fin d'année vont être une étape primordiale pour déterminer l'avenir des entreprises du secteur du commerce, tout comme l'évolution des normes sanitaires pour les hôtels, bars et restaurants. Les dirigeants s'inquiètent notamment de la fin des aides de l'Etat", poursuit Benjamin Crikelaire.

De nombreuses craintes pour 2021

L'indice de confiance des entreprises en l'avenir est historiquement bas. "Du jamais-vu" depuis l'existence de ce baromètre selon la CCI Caen Normandie. Les dirigeants anticipent notamment les effets prolongés de la crise et des mesures gouvernementales du printemps.

"Au tribunal de commerce de Caen, il y a _35 % de dossiers d'entreprises en défaillance en moins que l'année dernière_. C'est très paradoxal, cela s'explique par les aides de l'Etat", explique Michel Collin.

Mais le président de la CCI Caen Normandie pressent des difficultés pour 2021. Il détaille : "Les mesures gouvernementales massives ont vraiment soutenu les entreprises, mais elles peuvent avoir un effet anesthésiant. Le réveil risque d'être douloureux quand il faudra rembourser les crédits, qu'ils n'auront plus accès au chômage partiel, alors que la situation économique sera encore difficile."

Pour anticiper au maximum les difficultés des entreprises, les CCI Normandes ont mis en place un dispositif : CCI Prévention. Avec un numéro unique, le 02 32 100 900.

Les résultats et perspectives du baromètre des affaires pour le premier semestre 2020 sont à retrouver ici.