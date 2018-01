Cublac, France

"La société Revive est basée à Malte" précise son représentant en France, Vincent Saget. "Son idée est de donner une nouvelle splendeur à des sites de grande valeur historique qui se trouvent aujourd'hui dans un état d'abandon." Le site de Notre-Dame-de-la Cabane à Cublac, entre exactement dans ce dessein. L'ancien séminaire bâti en 1669, qui fût aussi au début du siècle le collège Bossuet, aujourd'hui transporté à Brive, est en piteux état.

Aux confins de la Dordogne

C'est aussi un site magnifiquement placé pour un projet touristique, ce qui a évidemment pesé dans son choix. "On est la commune trait d'union entre la Corrèze et la Dordogne, souligne le maire de Cublac, Jean-Marc Brut. "Et le site est à un kilomètre de Terrasson et on est sur l'axe Vézère qui aujourd'hui est en train de se développer en amont de Montignac". L'investissement prévu pour la résidence hôtelière est important : entre 30 et 40 millions d'euros. Il devrait y avoir une quarantaine de chambres et environ 50 maisons individuelles sur 13 hectares. Avec l'idée de proposer une gamme de prix étendue avec "des prix abordables, il y en aura pour tous les goûts" assure Vincent Saget

Un bilan carbone positif"

L'hôtel proposera aussi un spa et divers services de bien-être. Il y aura un restaurant gastronomique avec des légumes bio produits sur place. Et le tout avec une ambition écologique affirmée. "L'hôtel sera l'un des premiers en Europe qui aura un bilan carbone positif". Récupération des eaux de pluies, production d'électricité via une micro-centrale photo-voltaïque, gestion intelligente de l'énergie notamment sont au programme. Les travaux doivent commencer en mai. L'hôtel devrait ouvrir courant 2019 avec à la clef 60 emplois.