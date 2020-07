La relance éco : une société d'investissement dans les cryptomonnaies se développe dans l'Yonne

Maxime Chéry, pourquoi avoir choisi l'Yonne pour installer cette société d'investissement dans les cryptomonnaies ?

On a choisi Toucy (Yonne) parce que le prix du terrain au mètre carré est bien moins excessif qu'en région parisienne. À Toucy, il y avait en plus sur la parcelle qu'on a retenu, une arrivée électrique conséquente. On sait qu'on pourra monter sans problème sur plusieurs Megawatts. Nous sommes à une trentaine de mètres à vol d'oiseau d'un transformateur. C'est important pour notre activité gourmande en électricité. On sait aussi qu'on va pouvoir se développer. L'idée ce serait qu'à terme on devienne une structure reconnue au niveau national et puis de faire partie des leaders internationaux dans ce domaine.

Cette activité fait travailler beaucoup d'ordinateurs et d'unités de calculs, elle consomme beaucoup d'énergie et votre société veut à terme rendre tout ça plus éco-responsable, comment?

On est en pleine négociation avec la SEM énergie, on est en train de travailler avec eux pour avoir un champs photovoltaïque et une énergie propre. Sachant que l'électricité, la journée est plus chère, l’énergie photovoltaïque est une solution. On travaille sur ça. On travaille également sur l'énergie fatale puisque les unités de calcul produisent de la chaleur, donc là, le but c'est d'utiliser cette chaleur à bonne escient . Nous avons plusieurs pistes. Ce sont des choses sur lesquelles on travaille actuellement et que nous souhaitons développer au fur et à mesure .

Est-ce que dans le contexte économique actuel il est compliqué de se développer pour une société qui a 1 ans à peine?

Nous sommes conscient d'avoir eu de la chance de faire notre levée de fonds (250 000 euros) avant la crise sanitaire. Maintenant, c'est vrai que les difficultés sont plus grandes, par rapport à notre activité en elle-même. Dés qu'on va frapper à une porte sur des institutions, comme des banques par exemple, on a un refus direct.

La seule chose qui me rassure c'est que justement qu'en 2003 quand j'ai monté ma première entreprise web en région parisienne, il s'est passé exactement la même chose et la société a très bien fonctionné pendant une dizaine d'années.

Si le sujet vous intéresse, une conférence pour "comprendre et investir dans la cryptomonnaie aura lieu le 23 mai à 19h à l’hôtel Normandie à Auxerre. Vous pouvez vous inscrire à l'adresse fanny@mugi.fr